Загадкові моноліти в пустелі: що це таке і де були виявлені

Фахівці не можуть пояснити, звідки взялися моноліти і що вони означають

Перший загадковий моноліт був виявлений в пустелі штату Юта співробітниками Бюро авіабезпеки США 18 листопада. Співробітники Бюро проводили політ на допомогу Відділу ресурсів дикої природи та виявили незвичайний об'єкт.

Як розповіли в пресслужбі Бюро авіабезпеки США, пілоти приземлилися біля об'єкта і з'ясували, що це – металевий моноліт близько 3 – 3,5 метри у висоту. З'ясувати, хто встановив цей об'єкт - не вдалося. А в Бюро авіабезпеки відзначили, що встановлювати що-небудь на федеральній землі без дозволу, навіть якщо це об'єкт мистецтва – незаконно.

Точні координати об'єкта не повідомляються, оскільки він знаходиться у дуже віддаленій області пустелі та всі спроби його відвідати можуть закінчитися пошуково-рятувальною операцією.

Some YouTubers triangulated the gps coordinates of the mysterious Utah Monolith and found that it's an art installation pic.twitter.com/WgrUkG3hlq