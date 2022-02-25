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Монобанк повернув українцям кредитні ліміти

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П'ятниця 25 лютого 2022 08:48
Монобанк повернув українцям кредитні ліміти Монобанк повернув українцям кредитні ліміти (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Співзасновник Монобанку Олег Гороховський повідомив, що клієнтам банку повернуть кредитні ліміти. Однак не в повному обсязі.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

За словами Гороховського, повернути кредитні ліміти - не найкраща ідея, але правильна.

"Рахували, рахували, як повернути кредитні ліміти. Нічого хорошого з цього може не вийде. Але це вже не важливо. Це треба зробити тому, що в цій ситуації — це правильно. Це рішення не банкірів і не бізнесменів, це рішення - плювок в обличчя ворогові", - написав Гороховський.

Він додав, що протягом години всім клієнтам Монобанку повернуть кредитні ліміти, але не в повному обсязі. І витратити їх можна буде на торгові операції, комунальні послуги та поповнення мобільного.

"Ми повернемо протягом години ліміти та зробимо доступними 10000 грн з раніше схваленого кредитного ліміту, якщо вони були доступні вчора до початку війни. Поки без p2p і кешу. Тільки торгові операції, комуналка і поповнення мобільного. Слава Україні!" - повідомив співзасновник Монобанк.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Приватбанк зняв комісію на зняття готівки з кредитних коштів.

А також повідомляли про те, що monobank перестав проводити операції в рахунок кредитних коштів.

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