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Монобанк вернул украинцам кредитные лимиты

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Пятница 25 февраля 2022 08:48
Монобанк вернул украинцам кредитные лимиты Монобанк вернул украинцам кредитные лимиты (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Сооучередитель Монобанка Олег Гороховский сообщил, что клиентам банка вернут кредитные лимиты. Однако не в полном объеме.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Гороховского, вернуть кредитные лимиты – не самая лучшая идея, но правильная.

"Считали, считали, как вернуть кредитные лимиты. Ничего хорошего из этого может не получится. Но это уже не важно. Это надо сделать потому, что в этой ситуации — это правильно. Это решение не банкиров и не бизнесменов, это решение - плевок в лицо врагу", - написал Гороховский.

Он добавил, что в течение часа всем клиентам Монобанка вернут кредитные лимиты, но не в полном объеме. И потратить их можно будет на торговые операции, коммунальные услуги и пополнение мобильного.

"Мы вернем в течение часа лимиты и сделаем доступными 10000 грн. из ранее одобренного кредитного лимита, если они были доступны вчера до начала войны. Пока без p2p и кэша. Только торговые операции, коммуналка и пополнение мобильного. Слава Украине!" – сообщил соучередитель Монобанк.

Напомним, ранее мы писали о том, что Приватбанк снял комиссию на снятие наличных с кредитных средств.

А также сообщали о том, что monobank перестал проводить операции в счет кредитных средств.

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