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ПриватБанк скасував комісію на зняття готівки з кредитних карток

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Україна, Четвер 24 лютого 2022 15:27
ПриватБанк скасував комісію на зняття готівки з кредитних карток Фото: державний ПриватБанк скасував комісії на кредитні кошти (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Державний ПриватБанк скасував комісії на зняття готівки з кредитних карток приватних осіб. Вони становили від 4 до 7%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку.

"У цей складний період ПриватБанк прийняв рішення скасувати комісію на зняття готівки з кредитних карток приватних осіб", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, онлайн-банкінг Приват24 та Приват24 для бізнесу, мережа самообслуговування працює в режимі 24/7. Відділення ПриватБанку працюють в тих населених пунктах, в яких немає загроз для здоров’я й життя працівників та клієнтів.

Голова НБУ Кирило Шевченко заявив, що банківська система в умовах воєнного стану продовжує працювати у звичайному режимі. Разом з тим, НБУ прийняв постанову щодо обмежень щодо зняття готівки в сумі 100 000 гривень. Робота валютного ринку зупинена, крім продажу валюти клієнтам.

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