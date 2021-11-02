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Monobank повідомив про зміни в переказах на карту: кого це торкнеться

Автор: Анна Шиканова

У Monobank анонсували важливий апдейт в мобільному додатку. Нововведення торкнеться грошових переказів, які здійснюють батьки на карти неповнолітніх дітей.

Деталі розповів співзасновник Monobank Олег Гороховський у своєму Telegram-канал.

Як зазначає Олег Гороховський, у банку отримали ексклюзивні права на здійснення грошових переказів від зубної феї та Санти.

Тепер батьки зможуть відправляти грошові кошти на карти дітей не від свого імені, А від зубної феї або Санти.

"Тепер, коли батьки вибирають переклад на карту дитини, яка підв'язана до них в додаток, в коментарях до платежу можна вибрати відправника або і тоді у дитини у виписці подарунок прийде безпосередньо від них", - розповів співзасновник Monobank.

Також він нагадав клієнтам банку про те, що після оновлення обоє батьків можуть підв'язати собі в додатку карту своєї дитини та бачити всі трансакції по ній.

"Справжні платежі від Санти та Зубної феї тільки в додатку monobank, а будь-які інші платежі від них – китайська підробка. P. S. Зубна фея і Санта просили дітей і батьків оновитися до останньої версії", - підкреслив Олег Гороховський.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Monobank анонсували появу банкоматів і показали, як вони будуть виглядати.

А також ми розповідали Інструкцію про те, як відкрити або закрити ФОП В Monobank.

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