Monobank обновил мобильное приложение: что изменилось для украинцев
Популярное среди украинцев финансовое приложение Monobank получило обновление. Версия 2.0 имеет новый дизайн и еще больше полезных функций.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что украинцам нужно знать о новой версии приложения.
При подготовке материала были использованы следующие источники: monobank.ua, Telegram-канал Олега Гороховского.
Что изменилось в приложении Monobank
О новой версии популярного среди многих украинцев финансового приложения - Monobank 2.0 - сообщил соучредитель банка Олег Гороховский.
По его словам, речь идет прежде всего о редизайне.
"На старте у нас была только одна карточка, поэтому дизайн задумывался именно под нее. А сейчас у нас уже и разные карты, и ФЛПы, и еще много всего в планах. Потому что хотим делать новые продукты. И потому что не привыкли стоять на месте", - объяснил он.
Кроме того, теперь можно будет открывать общую выписку "всех-всех ваших карточек, просто свайпнув вправо".
"И не нужно куда-то нажимать, чтобы переходить от карты к карте, потому что все делается свайпами", - отметил Гороховский.
Он добавил, что изменится еще много деталей, "которые лучше почувствовать, чем о них читать".
Обязателен ли новый дизайн
"Мы решили, что будет правильнее дать пользователям выбор, когда именно обновлять дизайн, поэтому в разделе "Еще" появилась соответствующая кнопка", - подчеркнул соучредитель банка.
Кроме того, он отметил, что вполне понимает - любые изменения могут провоцировать "вал критики".
"Поэтому потом можно перейти к старому дизайну по подобной кнопке в "Еще". Но все новые вещи будем в дальнейшем делать только в новом дизайне", - подытожил мужчина.
Кроме того, Гороховский опубликовал небольшое видео о Monobank 2.0.
Как загрузить и обновить приложение Monobank
Сегодня Monobank предлагает своим клиентам разные типы карт - от традиционных до специализированных и привилегированных.
Существует даже специальная детская карточка с родительским контролем - для лиц в возрасте 6-14 лет.
Карты Monobank (скриншот: monobank.ua)
Если раньше приложения Monobank у вас не было, скачать его можно легко и быстро:
- на официальном сайте банка
- с помощью специального QR-кода
- в App Store
- в Google Play
Как скачать приложение Monobank (скриншот: monobank.ua)
Обновление уже скачанного приложения осуществляется, как правило, автоматически. Тогда во время входа появляется сообщение, что у вас - не последняя версия Monobank и ее стоит обновить.
Если же у вас возникли сомнения по поводу текущей версии - ее всегда можно проверить в самом приложении.
Обновить версию приложения "вручную" можно также:
- в App Store - для телефонов на iOS
- в Google Play - для телефонов на Android
Напомним, ранее мы рассказывали, что хакеры непрерывно атакуют Monobank.
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