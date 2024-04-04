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Monobank оновив мобільний додаток: що змінилось для українців

Четвер 04 квітня 2024 12:46
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Monobank оновив мобільний додаток: що змінилось для українців Monobank 2.0 пропонує користувачам ще більше можливостей (колаж: РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Популярний серед українців фінансовий додаток Monobank отримав оновлення. Версія 2.0 має новий дизайн і ще більше корисних функцій.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що українцям потрібно знати про нову версію застосунку.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: monobank.ua, Telegram-канал Олега Гороховського.

Що змінилось у додатку Monobank

Про нову версію популярного серед багатьох українців фінансового застосунку - Monobank 2.0 - повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.

За його словами, йдеться передусім про редизайн.

"На старті в нас була лише одна картка, тому дизайн задумувався саме під неї. А зараз у нас уже і різні картки, і ФОПи, і ще багато всього в планах. Бо хочемо робити нові продукти. І бо не звикли стояти на місці", - пояснив він.

Крім того, тепер можна буде відкривати спільну виписку "всіх-всіх ваших карток, просто свайпнувши вправо".

"І не треба кудись натискати, щоб переходити від картки до картки, бо все робиться свайпами", - зауважив Гороховський.

Він додав, що зміниться ще багато деталей, "які краще відчути, ніж про них читати".

Чи обов'язковим є новий дизайн

"Ми вирішили, що буде правильніше дати користувачам вибір, коли саме оновлювати дизайн, тому в розділі "Ще" з'явилася відповідна кнопка", - наголосив співзасновник банку.

Крім того він зазначив, що цілком розуміє - будь-які зміни можуть провокувати "вал критики".

"Тому потім можна перейти до старого дизайну за подібною ж кнопкою в "Ще". Але усі нові речі будемо у подальшому робити лише у новому дизайні", - підсумував чоловік.

Крім того, Гороховський оприлюднив невелике відео щодо Monobank 2.0.

Як завантажити й оновити застосунок Monobank

Сьогодні Monobank пропонує своїм клієнтам різні типи карток - від традиційних до спеціалізованих і привілейованих.

Існує навіть спеціальна дитяча картка з батьківським контролем - для осіб віком 6-14 років.

Monobank оновив мобільний додаток: що змінилось для українцівMonobank оновив мобільний додаток: що змінилось для українців

Картки Monobank (скріншот: monobank.ua)

Якщо раніше додатку Monobank ви не мали, завантажити його можна легко та швидко:

  • на офіційному сайті банку
  • за допомогою спеціального QR-коду
  • в App Store
  • в Google Play

Monobank оновив мобільний додаток: що змінилось для українців

Як завантажити додаток Monobank (скріншот: monobank.ua)

Оновлення вже завантаженого додатку здійснюється, як правило, автоматично. Тоді під час входу з'являється повідомлення, що у вас - не остання версія Monobank і її варто оновити.

Якщо ж у вас виникли сумніви щодо поточної версії - її завжди можна перевірити у самому застосунку.

Оновити версію додатка "вручну" можна також:

  • в App Store - для телефонів на iOS
  • в Google Play - для телефонів на Android

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що хакери безперервно атакують Monobank.

Читайте також про нову шахрайську схему, яка маскується під офіційний чат-бот Monobank.

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