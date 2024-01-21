ua en ru
Вс, 21 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Хакеры непрерывно атакуют Monobank. Гороховский озвучил подробности

Киев, Воскресенье 21 января 2024 23:26
UA EN RU
Хакеры непрерывно атакуют Monobank. Гороховский озвучил подробности Фото: Монобанк снова атакуют хакеры (Юлия Червинская/РБК-Украина)
Автор: Валерий Савицкий

Monobank находится под фактически непрерывной кибератакой хакеров. По завершении одной атаки, сразу же начинается следующая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сооснователя Monobank Олега Гороховского.

По его словам, на сегодня Monobank является одной из самых атакованных ІТ-целей в стране - против финучреждения непрерывно устраивают DDoS-атаки.

"Только что закончилась атака общей нагрузкой 580 миллионов запросов на сервис. Это просто космос. Я хочу сказать большое спасибо нашей ІТ-команде, которая стоит на страже нашей ІТ-инфраструктуры", - отметил Гороховский.

Хакерские атаки на Monobank

Вечером 19 января в приложении Monobank произошел масштабный сбой. Программа начала нестабильно работать и выдавала ошибку при входе либо попытки осуществить операции. Олег Гороховский сообщил, что хакеры совершили мощную атаку на банк.

9 января также произошел сбой в работе программы Monobank. Клиенты не могли авторизоваться и воспользоваться услугами.

Кроме того, Monobank попал под массированную кибератаку в декабре 2023 года. Специалистам удалось ее отбить.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
монобанк
NEWS
Зеленский не видит сейчас необходимости мобилизовать полмиллиона людей
Зеленский не видит сейчас необходимости мобилизовать полмиллиона людей
DAILY
Смена акцента. Главное о ситуации на фронте и начнет ли РФ наступление на Купянск
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Смена акцента. Главное о ситуации на фронте и начнет ли РФ наступление на Купянск