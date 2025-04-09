Моника выпекает паски, а Чендлер делает колбаски: как герои "Друзей" праздновали бы Пасху (видео)

Новый креативный эксперимент с искусственным интеллектом поразил сеть. Если бы герои легендарного сериала "Друзья" могли бы отмечать Пасху в Украине, то готовились бы к празднику с традиционными блюдами и атмосферой.

Именно так искусственный интеллект показал украинских Монику, Чендлера, Роса, Рэйчел, Фиби и Джои. Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на аккаунт sunnybanny.ai в TikTok .

Как бы выглядели герои сериала "Друзья" в Украине

Знаменитая компания точно собиралась бы вместе на традиционные народные праздники и наряжалась бы в соответствующую праздничную одежду. Не секрет, что они обожают проводить время вместе. Именно в таких образах ИИ продемонстрировал наших героев.

Моника, Чендлер, Росс, Рэйчел, Фиби и Джои - все в ярких вышиванках и с хорошим настроением готовятся к большому празднику Пасха.

Конечно, шеф-повар занимается выпеканием пасок.

Моника готовит паски (скриншот)

Джои увлекся созданием писанок.

Джои делает писанки (скриншот)

Чендлер также возится на кухне - делает колбаски.

Чендлер готовит блюда к Пасхе (скриншот)

Фиби и Рэйчел общаются и готовятся к бою яйцами, как принято в украинских традициях.

Фиби и Рейчел отмечают Пасху (скриншот)

Нашли время друзья и на романтику - Росс и Рейчел наслаждаются совместными моментами.

Росс и Рейчел в вышиванках наслаждаются романтикой (скриншот)

Фиби поражает Джои музыкальными талантами, пока тот отдыхает.

Фиби поет для Джои (скриншот)

А Моника и Чендлер устроили замечательную конную прогулку.

Романтическая прогулка Моники и Чендлера (скриншот)

Как отреагировали в сети

Пользователи с удовольствием заглянули во вселенную, где герои любимого сериала представлены украинцами. Однако многие заметили, что не всех персонажей нейросеть смогла проиллюстрировать удачно. Впрочем, видео собрало более 50 тысяч лайков и сотни комментариев.

Напомним, актер сериала "Друзья" Мэтью Перри умер 28 октября 2023 года от чрезмерного воздействия кетамина. Годами любимец миллионов страдал от зависимости, которыми пытался приглушить одиночество и неуверенность. В день гибели он наслаждался отдыхом в джакузи, а затем был найден без сознания.

Сначала правоохранительные органы признали смерть несчастным случаем. Однако впоследствии следствие обнаружило, что уровень кетамина в организме был настолько высоким, что свидетельствовало о нелегальных поставках. Актеру выписывали препарат для терапии.

Выяснилось, что причастными к трагедии были 5 человек, среди которых врач и помощник Перри, Кеннет Ивамаса. Последний сделал по меньшей мере 27 уколов кетамина актеру в течение последних четырех дней перед смертью, несмотря на опасность такого количества доз.