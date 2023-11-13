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MONATIK признался в алкогольной зависимости: "Было до беспамятства"

Понедельник 13 ноября 2023 16:41
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MONATIK признался в алкогольной зависимости: "Было до беспамятства" MONATIK (фото: Getty Images)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский певец Дмитрий Монатик признался, что он в начале полномасштабной войны с РФ злоупотреблял алкоголем.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью исполнителя для "Люкс-ФМ".

MONATIK злоупотреблял алкоголем

Ведущий поинтересовался у артиста, какие у него "отношения" с алкоголем, ведь после 24 февраля 2022 года у многих потянулась рука к "зеленому змею".

MONATIK признался в алкогольной зависимости: &quot;Было до беспамятства&quot;

MONATIK (фото: instagram.com/monatik_official)

MONATIK ответил, что он также не исключение, и было даже такое, что артист напивался до состояния обморока.

"Бухнуть типа? Были моменты, когда до беспамятства", - признался певец.

MONATIK признался в алкогольной зависимости: &quot;Было до беспамятства&quot;

MONATIK (фото: instagram.com/monatik_official)

Также Дмитрий уточнил, что пил виски, злоупотребляя им в первые месяцы полномасштабного вторжения России в Украину.

"Я вино вообще не могу", - отметил артист.

Ранее MЕLOVIN сообщил о неизлечимой болезни.

Также мы рассказывали, что Green Grey полностью перешли на украинский язык и едут в тур в поддержку бойца ВСУ.

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MONATIK Дмитрий Монатик звезды шоу-бизнеса