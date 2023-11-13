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MONATIK зізнався в алкогольній залежності: "Було до безпам'ятства"

Понеділок 13 листопада 2023 16:41
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MONATIK зізнався в алкогольній залежності: "Було до безпам'ятства" MONATIK (фото: Getty Images)
Автор: Іванна Пашкевич

Український співак Дмитро Монатік зізнався, що він на початку повномасштабної війни РФ зловживав алкоголем.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю виконавця для "Люкс-ФМ".

MONATIK зловживав алкоголем

Ведучий поцікавився в артиста, які у нього "стосунки" з алкоголем, адже після 24 лютого 2022 року багато у кого потягнулася рука до "зеленого змія".

MONATIK зізнався в алкогольній залежності: &quot;Було до безпам'ятства&quot;

MONATIK (фото: instagram.com/monatik_official)

MONATIK відповів, що він також не виняток, і було навіть таке, що артист напивався до стану непритомності.

"Бухнути типу? Були моменти, коли до безпам'ятства", - зізнався співак.

MONATIK зізнався в алкогольній залежності: &quot;Було до безпам'ятства&quot;

MONATIK (фото: instagram.com/monatik_official)

Також Дмитро уточнив, що пив віски, зловживаючи ним у перші місяці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Я вино взагалі не можу", - зазначив артист.

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MONATIK Дмитрий Монатик звезды шоу-бизнеса