Можно ли поступить в украинский ВУЗ, если у ребенка есть зарубежный аттестат: ответ МОН

Образование детей должно продолжаться в любых условиях, поэтому после 24 февраля многие из них начали учиться в зарубежных школах. Но может сложиться ситуация, когда абитуриент планирует поступать в Украину. Тогда он может это сделать даже с зарубежным аттестатом, но при одном условии.

Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Андрей Витренко в эфире телемарафона "Єдині новини".

По его словам, регистрироваться на НМТ можно с любым набором документов. Это было сделано для тех лиц, которые на временно оккупированных территориях или потеряли свои документы.

Такая же система распространяется и на документы, выданные в других государствах. Для того чтобы они стали действительными в Украине, их нужно подать на признание.

Однако сделать это нужно в течение одного года. Иначе потом зарубежный аттестат нельзя будет использовать для поступления в высшее учебное заведение в Украине.

"Если выпускник окончил школу, например, в Польше, у него есть польский документ об образовании, то после поступления в заведение высшего образования Украины в течение одного года можно подать на признание в ГП "Информационно-имиджевый центр" свой аттестат о полном общем среднем образовании" , - отметил чиновник.

Как будет проходить вступительная кампания 2023 года

В 2023 году абитуриенты, как и в предыдущие годы, будут сдавать Национальный мультипредметный тест (НМТ). Регистрация на тест началась 3 апреля и продолжается по 3 мая.

На сегодня для сдачи НМТ зарегистрировались 243 000 абитуриентов, из них 220 000 в Украине и почти 23 000 - за рубежом.

В тест входят два обязательных предмета и один по выбору выпускника.

Среди обязательных - украинский язык и математика. На выбор поступающего один предмет из списка:

история Украины

иностранный язык

биология

физика

химия

На проведение самих тестирований планируется две сессии. Основная будет проходить в июне, дополнительная - в июне-июле. В дополнительной сессии смогут принять участие те поступающие, которые по уважительным причинам не сдали тестирование во время основной сессии.

НМТ пройдет в один день и будет содержать задания по трем предметам.

Для сдачи теста учащемуся будет отведено 180 минут, которые он может распределить самостоятельно.

Тестирование будет проходить в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений в населенных пунктах Украины и некоторых странах за рубежом.

Поэтому выпускники, временно находящиеся за границей и желающие получать высшее образование в Украине, смогут сдать НМТ в специально созданных экзаменационных центрах во многих странах мира.