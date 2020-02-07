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Зеленський просить закрити офіси "ЛДНР" в Італії та звільнити Марківа

Новини » Політика     07.02.2020 - 19:01
Зеленський просить закрити офіси "ЛДНР" в Італії та звільнити Марківа
Фото: Джузеппе Конте і Володимир Зеленський (president.gov.ua)

Зеленський згадав про Марківа і заявив, що "ми повинні забрати хлопця"

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з прем'єром Італії Джузеппе Конте попросив закрити офіси самопроголошених "республік Донбасу", а також підняв питання колишнього нацгвардійця Віталія Марківа. Про це йдеться в повідомленні Офісу президента.

За словами Зеленського, з Конте обговорювали загальнополітичні питання.

"Я звернувся до прем'єр-міністра з тим, щоб були закриті незаконні офіси "ДНР" і "ЛНР", які відкрилися в кількох містах Італії", - зауважив Зеленський.

Крім того, обговорили справу Марківа, засудженого в Італії.

"Я розумію, що прем'єр-міністр не може впливати на італійський суд. Але я показав докладно, що там сталося, на якій відстані він був від місця вбивства. І що ми повинні забрати хлопця", - додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше The New York Times писало, що італійський суд використовував фейкові матеріали російських ЗМІ у справі Марківа, якого засудили до 24 років позбавлення волі.

Зазначимо, посольство України в Італії раніше вимагало закрити так зване "представництво ДНР" у Вероні.

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Новини України Володимир ЗеленськийДНРЛНРІталія
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