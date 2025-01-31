MOLODI сказали, почему для Украины важно участие в Евровидении

Артисты считают, что даже в условиях войны Украина должна участвовать в Евровидении, ведь этот конкурс является важной платформой для распространения важных месседжей на международном уровне.

Музыканты также привели примеры прошлых участников конкурса, которые использовали свою популярность для сбора средств и помощи Украине.

"Примеры прошлых победителей демонстрируют, что Евровидение - это не только музыкальный конкурс, но и площадка для реальной помощи. Например, Kalush Orchestra после своей победы собрали около 60 миллионов гривен на помощь армии и пострадавшим. Tvorchi, Alyona Alyona и Jerry Heil также смогли привлечь значительные суммы во время своих выступлений и проектов, связанных с конкурсом", - говорят MOLODI. МOLODI (фото: instagram.com/molodi.official)

Финалисты Нацотбора убеждены, что украинские артисты на Евровидении не только усиливают международную поддержку, но и реально помогают людям, которые в этом нуждаются.

Участники коллектива также поделились своим видением, что именно они хотят сказать миру, если представят Украину на Евровидении.

"Если мы победим в финале Нацотбора и поедем представлять Украину на Евровидении, наша основная миссия - напомнить миру, что война в Украине продолжается. Она является реальностью, в которой мы все живем каждый день", - отметил Кирилл. МOLODI (фото: instagram.com/molodi.official)

Музыканты уверены, что их песня очень точно передает этот месседж, и вместе с командой они уже работают над тем, как лучше всего донести его до западной аудитории.

"Мы хотим, чтобы на Евровидении мир не просто услышал, но и почувствовал то, что переживают украинцы", - отмечают артисты.

В то же время они стремятся сделать это эмоционально, мощно и так, чтобы посыл не противоречил правилам конкурса.