Молода захисниця рятує життя на фронті і підкорює красою мережу: фото "української Лари Крофт"

Українська військовослужбовець Олександра з позивним "Катана" допомагає рятувати життя на фронті, відкрито дивиться в обличчя жахам війни, розв'язаної РФ. 23-річна захисниця із зовнішністю голлівудської зірки також підкорює серця людей і простори інтернету своєю красою і відвагою.
Що відомо про дівчину, яка віддала перевагу солдатській формі з амуніцією "громадянці", яскраві фото хороброї красуні - у матеріалі нижче.
Олександра - доброволець. Вона взяла в руки зброю і вирішила захищати Україну ще три роки тому, задовго до повномасштабної інтервенції РФ і великої війни.
Так, до 24 лютого дівчина мала досвід роботи в декількох батальйонах.
Доброволець ЗСУ Олександра з позивним "Катана" (фото: instagram.com/naemnicaoligarha)
Фотографії "Катани" зараз активно ширяться мережею, де дівчину і називають "українською Ларою Крофт", і розмірковують про спеціалізацію захисниці. При цьому озвучувані в паблік варіанти з некоректною інформацією часом підхоплюють ЗМІ.
У дівчини 3-річний військовий досвід (фото: elle.ua)
Сама ж героїня, очевидно, не прагне до подібної популярності. І різні домисли про себе дівчині доводиться розвінчувати - під час війни вони явно не допомагають, можуть створити непотрібні проблеми.
Насправді "Катана" - стрілець, а не льотчик, танкіст, підводник або снайпер, як іноді помилково пишуть в інтернеті.
Українська захисниця Олександра (фото: instagram.com/naemnicaoligarha)
Дівчина входить до медичного добровольчого батальйону "Госпітальєри", парамедики якого щодня рятують десятки життів в найгарячіших точках фронту.
"Госпітальєрка" з позивним "Катана" допомагає рятувати життя (фото: instagram.com/naemnicaoligarha)
У недавньому інтерв'ю журналу Elle Олександра, перебуваючи в очікуванні наступної ротації, уточнювала, що хоча офіційно на посаді стрільця, на службі займається й іншою роботою: "це може бути і медицина, і діловодство, якщо там потрібна допомога".
Стрілець-доброволець Олександра з позивним "Катана" (фото: instagram.com/naemnicaoligarha)
Дівчина любить тварин, а ще пише жартома у своєму Instagram, що в теплих стосунках - зі зброєю.
Олександра любить тварин і... свою зброю (фото: instagram.com/naemnicaoligarha)
"Катана" зізнається, що армійське життя з характерною відсутністю комфортних умов її зовсім не напружує.
"Єдині складнощі, з якими мені доводилося і доводиться справлятися, - це переживання мами та смерть друзів", - зазначає дівчина.
Стрілець ЗСУ Олександра з позивним "Катана" (фото: instagram.com/naemnicaoligarha)
Розповідаючи про те, що не дає їй зараз впасти духом і зламатися, Олександра говорить про українських дітей.
"Українські діти. Мені ніщо не рве душу так, як українські діти, які гинуть та страждають від цієї війни. Коли я бачу, як наші діти плачуть, - у мене падає забрало, і ні про який внутрішній надлом там не йдеться. Ми зобов'язані зробити все для того, щоб наші діти жили під мирним небом, у вільній та незалежній Україні, любили це життя і тільки з історії знали про те, що таке війна", - наголошує захисниця.
Олександра зі зброєю в руках захищає Україну від окупантів (фото: instagram.com/naemnicaoligarha)
Олександра переконана, що Україну чекає нове, велике і світле майбутнє, за яке потрібно боротися і відстоювати, адже "легко і безплатно дістається лише рабство".
Дівчина також не дарма нагадувала у своїй соцмережі про крилатий вислів "Si vis pacem-para bellum" (лат.), тобто "Якщо хочеш миру - готуйся до війни". А в тому, що РФ намагатиметься будь-якими способами знищити Українську державу, у "Катани" сумнівів не було.
Українська військова Олександра з позивним "Катана" (фото: elle.ua)
Нагадаємо, раніше ми розповідали історію української захисниці з позивним "Лотос".
А також публікували історію росіянки, парамедика Анастасії Леонової, яка воює за Україну.
Додамо, перед цим головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний показав обличчя героїв, на яких тримається Україна.