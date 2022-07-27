Молода захисниця рятує життя на фронті і підкорює красою мережу: фото "української Лари Крофт"

Олександра - доброволець. Вона взяла в руки зброю і вирішила захищати Україну ще три роки тому, задовго до повномасштабної інтервенції РФ і великої війни.

Так, до 24 лютого дівчина мала досвід роботи в декількох батальйонах.

Доброволець ЗСУ Олександра з позивним "Катана" (фото: instagram.com/naemnicaoligarha)

Фотографії "Катани" зараз активно ширяться мережею, де дівчину і називають "українською Ларою Крофт", і розмірковують про спеціалізацію захисниці. При цьому озвучувані в паблік варіанти з некоректною інформацією часом підхоплюють ЗМІ.

У дівчини 3-річний військовий досвід (фото: elle.ua)

Сама ж героїня, очевидно, не прагне до подібної популярності. І різні домисли про себе дівчині доводиться розвінчувати - під час війни вони явно не допомагають, можуть створити непотрібні проблеми.

Насправді "Катана" - стрілець, а не льотчик, танкіст, підводник або снайпер, як іноді помилково пишуть в інтернеті.

Українська захисниця Олександра (фото: instagram.com/naemnicaoligarha)

Дівчина входить до медичного добровольчого батальйону "Госпітальєри", парамедики якого щодня рятують десятки життів в найгарячіших точках фронту.

"Госпітальєрка" з позивним "Катана" допомагає рятувати життя (фото: instagram.com/naemnicaoligarha)

У недавньому інтерв'ю журналу Elle Олександра, перебуваючи в очікуванні наступної ротації, уточнювала, що хоча офіційно на посаді стрільця, на службі займається й іншою роботою: "це може бути і медицина, і діловодство, якщо там потрібна допомога".

Стрілець-доброволець Олександра з позивним "Катана" (фото: instagram.com/naemnicaoligarha)

Дівчина любить тварин, а ще пише жартома у своєму Instagram, що в теплих стосунках - зі зброєю.

Олександра любить тварин і... свою зброю (фото: instagram.com/naemnicaoligarha)

"Катана" зізнається, що армійське життя з характерною відсутністю комфортних умов її зовсім не напружує.

"Єдині складнощі, з якими мені доводилося і доводиться справлятися, - це переживання мами та смерть друзів", - зазначає дівчина.

Стрілець ЗСУ Олександра з позивним "Катана" (фото: instagram.com/naemnicaoligarha)

Розповідаючи про те, що не дає їй зараз впасти духом і зламатися, Олександра говорить про українських дітей.

"Українські діти. Мені ніщо не рве душу так, як українські діти, які гинуть та страждають від цієї війни. Коли я бачу, як наші діти плачуть, - у мене падає забрало, і ні про який внутрішній надлом там не йдеться. Ми зобов'язані зробити все для того, щоб наші діти жили під мирним небом, у вільній та незалежній Україні, любили це життя і тільки з історії знали про те, що таке війна", - наголошує захисниця.

Олександра зі зброєю в руках захищає Україну від окупантів (фото: instagram.com/naemnicaoligarha)

Олександра переконана, що Україну чекає нове, велике і світле майбутнє, за яке потрібно боротися і відстоювати, адже "легко і безплатно дістається лише рабство".

Дівчина також не дарма нагадувала у своїй соцмережі про крилатий вислів "Si vis pacem-para bellum" (лат.), тобто "Якщо хочеш миру - готуйся до війни". А в тому, що РФ намагатиметься будь-якими способами знищити Українську державу, у "Катани" сумнівів не було.

Українська військова Олександра з позивним "Катана" (фото: elle.ua)