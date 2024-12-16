Молодая жена Остапчука похвасталась фигурой в белье через 6 дней после родов (фото)

Так, супруга телеведущего вышла в Stories и показала, как она выглядит после планового кесаревого сечения. Сегодня она с сыном и мужем запланировала визит к педиатру.

"6-й день после родов и кесаревого сечения", - подписала она фото из ванны в нижнем белье.

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Также она рассказала, сколько килограммов ей удалось сбросить.

"Когда забеременела, была 54 кг. Шла рожать - 63 кг. Сейчас я 56,5 кг", - отметила Полтавская.

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Напомним, ребенок Полтавской и Остапчука родился в одном из частным роддомов Киева во вторник, 10 декабря, с весом 3020 граммов и ростом 53 сантиметров. Для телеведущего это третий ребенок, а для Екатерины - первенец. Дети Остапчука от первого брака живут с мамой в Канаде.

Сразу после родов девушка вышла на связь с фолловерами и отметила, что она отлично себя чувствует и повторила бы роды еще.

Затем Полтавская поделилась со своими подписчиками, что имеет патологию - у нее две матки. Из-за этого врачи решили делать операцию, они опасались, что девушка не сможет родить естественным путем.

Также пара уже показала фото с малышом после родов. Пара рассекретила пол и имя ребенка задолго до его появления на свет, а сразу же после кесаревого не стала скрывать и лицо.

Мальчика назвали Тимофей, сокращенно - Тим.

Владимир Остапчук с женой и сыном (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)