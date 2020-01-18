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Молюски виглядають розумнішими: Добкін зганьбився заявою про відставку Гончарука

STYLERПерсони    18.01.2020 - 11:42
Молюски виглядають розумнішими: Добкін зганьбився заявою про відставку Гончарука
Олексій Гончарук та Михайло Добкін (колаж: РБК-Україна)

Михайло Добкін висловився щодо відставки Олексія Гончарука

Екснардеп Михайло Добкін різко висловився про ситуацію з відставкою прем'єр-міністра Олексія Гончарука. У мережі висміяли колишнього чиновника і вказали на його досвід в порушених питаннях.

Варто нагадати, що прем'єр-міністр України Олексій Гончарук минулого тижня потрапив у скандал з публікацією аудіозапису, авторство якого приписують йому ж. Гончарук на засідання фракції також не поїхав, вважаючи за краще звернутися до президента та обговорити ситуацію з ним. При цьому окремі ЗМІ опублікували інформацію, що прем'єр подав у відставку, а прес-служба Кабміну відразу ж спростувала цю інформацію. На наступний день Гончарук підтвердив інформацію про бажання піти у відставку у своєму Facebook.

"Я прийшов на посаду – виконувати програму Президента. Він для мене – взірець відкритості й порядності. Однак, щоб прибрати будь-які сумніви щодо нашої поваги та довіри до Президента, я написав заяву про відставку і передав її Президенту з правом внесення в Парламент. Він – людина, якій українці висловили безпрецедентну довіру. І він має повне право оцінювати ефективність кожного члена своєї команди..." – написав Олексій Гончарук.

При цьому, згідно з процедурою, заява прем'єр-міністра Гончарука повинна подаватися Верховній Раді. Тобто, вона має бути зареєстрована в апараті парламенту. Але заява в ВР не надходило.

Михайло Добкін різко висловився щодо спроби Олексія Гончарука піти у відставку.

"Не зумівши перемогти корупцію в ДАБК, недопрем'єр Гончарук заявив, що готовий ДАБК ліквідувати! Тупе створіння, ти так і з лікарями поступиш? Не зумівши подолати корупцію в медицині, ти ліквідовуєш МОЗ? Молюски виглядають розумнішими, ніж цей уряд дебілів і недорозвинених", - написав Михайло Добкін.

Молюски виглядають розумнішими: Добкін зганьбився заявою про відставку Гончарука

Михайло Добкін про відставку Олексія Гончарука (скріншот: twitter.com/mdobkin)

В коментарях Добкіну нагадали, що при його управлінні був створений корумпований ДАБК.

"Всі такі розумні, особливо мішанявсеху*ня. При тобі Протаси створили гіперкоррупційний ДАБК, так розкажи нам, як побороти це!!?" – написав один з користувачів.

Молюски виглядають розумнішими: Добкін зганьбився заявою про відставку Гончарука

Скріншот (twitter.com/mdobkin)

Нагадаємо, що раніше СБУ відкрила справу через прослушку Гончарука.

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Новини України ДобкінОлексій Гончарук
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