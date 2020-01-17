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СБУ відкрила справу через прослуховування Гончарука

Новини » Політика     17.01.2020 - 20:35
СБУ відкрила справу через прослуховування Гончарука
Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Україна)

Відкриття справи підтвердив генпрокурор Рябошапка

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного прослуховування в кабінеті прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Про це в коментарі РБК-Україна повідомив генеральний прокурор Руслан Рябошапка.

"Так, відкрито провадження. Розслідування веде СБУ", - заявив генпрокурор.

Рябошапка зазначив, що провадження було відкрито за фактом прослуховування Гончарука.

Нагадаємо, раніше український олігарх Ігор Коломойський заявив, що не причетний до незаконного прослуховування в кабінеті Гончарука. Також Коломойський заперечив причетність до публікації аудіозаписів, на яких нібито Гончарук називає себе "профаном в економіці" та критикує президента Володимира Зеленського.

Як писало РБК-Україна, 15 січня в мережі з'явився аудіозапис розмови, імовірно, прем'єр-міністра Гончарука, міністра фінансів Оксани Маркарової, глави НБУ Якова Смолія та його заступника Катерини Рожкової.

Згідно з аудіозаписом, чиновники обговорювали складання пояснення причин зміцнення курсу гривні для президента Зеленського. При цьому, під час розмови голос, який нібито належав Гончаруку, називав себе "повним профаном в економіці".

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Новини України Служба безпеки УкраїнипрослушкаОлексій Гончарук
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