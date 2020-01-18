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Моллюски выглядят умнее: Добкин опозорился заявлением об отставке Гончарука

STYLERПерсоны    18.01.2020 - 11:42
Моллюски выглядят умнее: Добкин опозорился заявлением об отставке Гончарука
Алексей Гончарук и Михаил Добкин (коллаж: РБК-Украина)

Михаил Добкин высказался относительно отставки Алексея Гончарука

Экс-нардеп Михаил Добкин резко высказался о ситуации с отставкой премьер-министра Алексея Гончарука. В сети высмеяли бывшего чиновника и указали на его опыт в затронутых вопросах.

Стоит напомнить, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук на прошлой неделе попал в скандал с публикацией аудиозаписи, авторство которой приписывают ему же. Гончарук на заседание фракции и не поехал, предпочтя направиться к президенту и обсудить ситуацию с ним. При этом отдельные СМИ опубликовали информацию, что премьер подал в отставку, а пресс-служба Кабмина сразу же опровергла эту информацию. На следующий день Гончарук подтвердил информацию о желании уйти в отставку в своем Facebook.

"Я пришел на должность – выполнять программу Президента. Он для меня – образец открытости и порядочности. Однако, чтобы убрать любые сомнения относительно нашего уважения и доверия к Президенту, я написал заявление об отставке и передал ее Президенту с правом внесения в Парламент. Он – человек, которому украинцы выразили беспрецедентное доверие. И он имеет полное право оценивать эффективность каждого члена своей команды…" – написал Алексей Гончарук.

При этом, согласно процедуре, заявление премьер-министр Гончарук должен подавать Верховной Раде. То есть, оно должно быть зарегистрировано в аппарате парламента. Но заявление в ВР не поступало.

Михаил Добкин резко высказался относительно попытки Алексея Гончарука уйти в отставку.

"Не сумев победить коррупцию в ГАСКе, недопремьер Гончарук заявил, что готов ГАСК ликвидировать! Тупое создание, ты так и с врачами поступишь? Не сумев побороть коррупцию в медицине, ты ликвидируешь Минздрав? Моллюски выглядят умнее, чем это правительство дебилов и недоразвитых", - написал Михаил Добкин.

Моллюски выглядят умнее: Добкин опозорился заявлением об отставке Гончарука

Михаил Добкин об отставке Алексея Гончарука (скриншот: twitter.com/mdobkin)

В комментариях Добкину напомнили, что при его управлении был создан коррумпированный ГАСК.

"Все такие умные, особенно мишанявсеху*ня. При тебе Протасы создали гиперкоррупционный ГАСК, так расскажи нам, как побороть это!!?" – написал один из пользователей.

Моллюски выглядят умнее: Добкин опозорился заявлением об отставке Гончарука

Скриншот (twitter.com/mdobkin)

Напомним, что ранее СБУ открыла дело из-за прослушки Гончарука.

Гончарук в начале февраля отчитается о деятельности Кабмина Заявление об отставке Гончарука является политическим жестом, - Разумков
Новости Украины ДобкинАлексей Гончарук
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