Мокро, але тепло: яким областям не пощастить з погодою

Погода в Україні у п'ятницю, 27 вересня, очікується різноманітна, однак за прогнозом синоптика Наталки Діденко, практично у всіх областях суттєво потеплішає. Вона попередила, що можливі невеликі локальні дощі.

Наталка Діденко повідомила, що в п'ятницю, 27 вересня, а також на вихідних температура повітря підніметься до +20 градусів.

"27 вересня в Україні потеплішає. Протягом дня температура повітря становитиме +15 +20 градусів. На Півночі ще буде свіжо, +12 +17 градусів, що також не мороз", - написала синоптик і додала, що невеликі дощі можливі в декількох регіонах.

"Завтра дощі пройдуть на Заході та Півдні, на Півночі, може, якісь загублені острівці вологи будуть тинятися. А так, у більшості областей буде сухо", - зазначила Діденко.

Карта погоди

У Києві 27 вересня очікується тепла погода, а на вихідних прийде справжнє "бабине літо".

"У Києві п'ятниця очікується досить теплою, близько 15 градусів. А в суботу і неділю стане ще тепліше, до +18 +20 градусів. Дощі завтра суттєві малоймовірні, тільки місцями, якийсь зальотний. У суботу в столиці – сухо і тепло, в неділю – мокро й тепло. Вибирайте! Погода, як бачите, на всі смаки", - резюмувала синоптик.

Про потепління в найближчі дні розповіла заступник начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня в коментарі для видання "Факти".

"У вихідні по всій країні можливі невеликі дощі, на заході повітря прогріється до 22-23 вище нуля. 30 вересня буде переважно сухо. Нічна температура очікується 7-12 градусів, вдень 15-20 вище нуля. На півдні, Закарпатті і Прикарпатті стовпчики термометрів можуть піднятися до позначки плюс 23-25 градусів тепла", - повідомила метеоролог.