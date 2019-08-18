Можуть відпустити: скандального блогера у Хмельницькому під судом зустрічали активісти (відео)

Скандального відеоблогера з Бердичева Артура Сороченка затримали в Миколаєві доставили в Хмельницький. Там 32-річному чоловікові оберуть запобіжний захід. Про це розповіли у відділі комунікації поліції Миколаївської області.

Сороченко в липні побив ветерана АТО після слів про те, що РФ воює проти України на Донбасі. Після публікації в мережі відповідного відео в суспільстві піднялася хвиля обурення, і в інтернеті на хулігана навіть відкрили "полювання".

Із потерпілим демобілізованим бійцем зустрілися правоохоронці і він написав заяву про напад, після чого поліція почала розшукувати хулігана, але Сороченко зник. Як виявилося, він виїхав з Хмельницького до Миколаєва. 17 серпня його затримали поліцейські.

Фото: Артур Сороченко (фото з соцмереж)

Зазначимо, що в мережі звучали заклики зібратися до будівлі суду в Хмельницькому, щоб "зустріти" Сороченко, бо "є підозра, що можуть допитати і відпустити". Незабаром фотограф Олексій Болгов на своїй сторінці в Facebook опублікував відео, як правоохоронці ведуть блогера в суд.

Відео: facebook.com/pirr.snyders

Зазначимо, що блогер раніше вже був судимий за крадіжку та незаконне володіння зброєю.

За розповідями людей, які знали Сороченка, він встиг нажити собі погану славу своїми відео стримами. Також в мережі розповіли, що чоловік за гроші показував у своїх блогах, як нападав на людей і бив їх - часто він знущався над безхатьками, які не можуть себе захистити.

Відео: YouTube / Начальник Харкова

Додамо, що в інтернеті можна зустріти чимало відео, на яких Сороченко б'є людей і загрожує їм розправою.

Також чоловік погрожував вбивати ветеранів, які захищають Україну від окупантів на Донбасі, заявляв про намір розправитися з дружинами, а потім погрожував зґвалтувати народного депутата Антона Геращенка.

Сороченку інкримінують хуліганство.

Відео: YouTube / Поліція Миколаївської області

Як повідомлялося раніше, днями в Одесі сталася бійка між экоактивістом Владиславом Балинським і скандальним блогером Стасом Домбровським. Під час бійки ВІЛ-позитивний блогер вкусив активіста за ніс.