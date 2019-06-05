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У Порошенка звинуватили Зеленського у "банальному плагіаті"

Новини » Політика    05.06.2019 - 18:14
У Порошенка звинуватили Зеленського у "банальному плагіаті"
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Цеголко порадив Зеленському знайти спічрайтера

Прес-секретар п'ятого президента України Петра Порошенка Святослав Цеголко звинуватив чинного главу держави Володимира Зеленського у плагіаті. Про це Цеголко написав на своєму Facebook.  

Зазначимо, як заявив Зеленський, Україна в ЄС - це "смерть російського імперського проекту".

"Більше того, це потужний удар по російському авторитаризму, шлях до демократичних змін в Росії та на всьому пострадянському просторі", - заявив він.

У Порошенка ж назвали частину його заяви плагіатом.

"Банальний плагіат. Новий президент Зеленський поцупив цілий абзац з виступу Петра Порошенка на з'їзді партії Європейська солідарність", - написав Цеголко.

 

Банальний плагіат. Новий президент Зеленський поцупив цілий абзац з виступу Петра Порошенка на з'їзді партії Європейська...

Опубліковано Святославом Цеголком Середа, 5 червня 2019 р.

Прес-секретар Порошенка також порадив команді Зеленського найняти спічрайтера. "Приємно, що Володимир прислухається до Петра Порошенка. Але окрім коректора варто найняти і спічрайтера", - написав Цеголко.

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