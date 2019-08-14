Я можу собі дозволити: в Одесі суддя жорстко обматюкав поліцейських (відео)

Патрульні поліцейські спробували скласти протокол про ДТП на суддю
В Одесі суддя апеляційного адміністративного суду Дмитро Запорожан нецензурно облаяв поліцейських, які спробували скласти за нього протокол за вчинення ДТП. Відео інциденту розмістили на сторінці Одеського Автомайдану в Facebook.
Дмитро Запорожан по-хамськи відповів патрульним поліцейським і заявив, що не має наміру з ними спілкуватися. Крім того, він сказав, що всі питання поліція повинна залагодити без його присутності. Після цього знову обматюкав співробітників правоохоронних органів і пішов.
- Дмитро Валерійович!
- На**й пішли. Не хочу я з вами, б**ть, спілкуватися.
- як ви собі дозволяєте спілкуватися із співробітниками поліції?
- можу собі дозволити.
- ви що - цар і Бог?
- так, я цар, Бог. Для вас я цар і Бог.
Обережно! Відео містить ненормативну лексику!
ДТП Дмитро Запорожан зробив на своєму автомобілі Mercedes ML250, який відсутній в декларації. З місця події суддя зник.
В коментарях до посту користувачі обурені хамською поведінкою судді та відзначили, що його треба звільнити негайно.
Скріншот коментарів (facebook.com/AutomaidanOdesa.ua)
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