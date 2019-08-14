Я могу себе позволить: в Одессе судья жестко обматерил полицейских (видео)

В Одессе судья апелляционного административного суда Дмитрий Запорожан нецензурно обругал полицейских, которые попытались составить за него протокол за совершение ДТП. Видео инцидента разместили на странице Одесского Автомайдана в Facebook.

Дмитрий Запорожан по-хамски ответил патрульным полицейским и заявил, что не намерен с ними общаться. Кроме того, он сказал, что все вопросы полиция должна уладить без его присутствия. После этого снова обматерил сотрудников правоохранительных органов и ушел.

- Дмитрий Валерьевич!

- На**й пошли. Не хочу я с вами, б**ть, общаться.

- как вы себе позволяете общаться с сотрудниками полиции?

- могу себе позволить.

- вы что - царь и Бог?

- да, я царь, Бог. Для вас я царь и Бог.

Осторожно! Видео содержит ненормативную лексику!

ДТП Дмитрий Запорожан совершил на своем автомобиле Mercedes ML250, который отсутствует в декларации. С места происшествия судья скрылся.

В комментариях к посту пользователи возмутились хамским поведением судьи и отметили, что его нужно уволить немедленно.

Такого судью нужно гнать из системы.

Вот и почему не задержали этого урода? Там, где не нужно, руки выламывают, а здесь что?

Это просто зашквар.

Попади, не дай бог, к такому.

Скриншот комментариев (facebook.com/AutomaidanOdesa.ua)

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