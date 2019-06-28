Могли розбещувати синів: спливли скандальні подробиці про сім'ю вбивці Даші Лук'яненко

Вбивство Дар'ї Лук'яненко (колаж: РБК-Україна)

Вбивство 11-річної Даші Лук'яненко в Одеській області потрясло всю країну

Дар'я Лук'яненко була знайдена мертвою 19 червня у вигрібній ямі домогосподарства сім'ї Тарасових в Іванівці Одеської області. Нещодавно розкрилися жахливі подробиці про сім'ю підозрюваного у вбивстві 22-річного Миколи Тарасова. Про це стало відомо під час обговорення резонансної справи у програмі "Говорить Україна".

Місцеві жителі розповідають, що глава сімейства регулярно ображав і бив своїх синів, а дехто каже, що Геннадій Тарасов міг навіть розбещувати старшого Олександра і молодшого Миколу.

До слова, про жорсткі методи виховання в сім'ї Тарасових місцеві жителі говорили і раніше.

Микола Тарасов в залі суду (фото: facebook.com)

В Іванівці розповіли, що батько регулярно ображав дітей, називав "сволотою", "бидлом", "падлами".

За словами Ганни Зборовчук, яка тримала контейнер на ринку поряд з Тарасовими Геннадій одного разу "перетягнув палицею" старшого Олександра.

"І так дитина йшла через увесь базар з палицею. Він вічно їх паскудив, бив, мама навіть слова не говорила", - розповіла Ганна.

Жінка також зазначила, що молодшого Миколу ніколи й не бачили. Раніше ми писали, що 22-річний хлопець вів самітницький спосіб життя.

Даша Лук'яненко (фото: facebook.com)

Анжеліка Кришталь, знайома сім'ї, підтвердила, що знущання над синами в цій родині дійсно були. За словами дівчини, в Іванівці якийсь час ходили чутки, що батьки могли навіть розбещувати Миколу та його брата.

Відзначимо, що в селі кажуть, що вся сім'я Тарасових замкнута, "неадекватна". Старший 26-річний Олександр також веде потайний спосіб життя, не спілкується зі своїми ровесниками.

Вбивство Дар'ї Лук'яненко (відео: YouTube/Говорити Україна)

Зазначимо, раніше з'ясувалося, що Геннадій Тарасов був судимий за спробу зґвалтування і відсидів п'ять років у колонії. Через що родині Тарасових довелося тікати з рідного села в Миколаївській області п'ятнадцять років тому. Тепер же через загрози самосуду Тарасовим швидше за все доведеться покинути Іванівку, в якій вони щільно осіли і відкрили власний бізнес.

21 червня з Дашею Лук'яненко попрощалися в рідній Іванівці, де жила, вчилася, займалася танцями прекрасна і улюблена усіма дівчинка.

Нагадаємо, тіло трирічної дитини у валізі знайшли на околиці Чернівців. Знахідку виявили випадкові перехожі увечері в четвер, 27 червня.