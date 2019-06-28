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У Чернівцях знайшли тіло дитини у валізі: всі деталі і фото

STYLERПодії    28.06.2019 - 11:40
У Чернівцях знайшли тіло дитини у валізі: всі деталі і фото
Тіло дитини у валізі знайшли в Чернівцях (ілюстративне фото: РБК-Україна)

Дитину загорнули у ковдру, поклали у валізу і викинули

Тіло трирічної дитини у валізі знайшли на околиці Чернівців. Знахідку виявили випадкові перехожі ввечері у четвер, 27 червня. Про це повідомляє ГУНП в області.

Знахідку виявило подружжя, яке прогулювалося неподалік. Пара помітила в кущах нову червону валізу. Коли спробували відкрити, побачили тіло дитини і одразу викликали поліцію.

Хлопчик був загорнутий у ковдру і покладений у валізу. Його тіло вже почало розкладатися. 

На вигляд дитині від двох до трьох років.

У Чернівцях знайшли тіло дитини у валізі: всі деталі і фото

Тіло дитини у валізі знайшли в Чернівцях (фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Повідомлення про страшну знахідку надійшло до правоохоронців о 21:00 27 червня.

Слідчі, криміналісти та кінологи працювали на місці виявлення валізи. Після чого тіло дитини направили на судово-медичну експертизу.

У Чернівцях знайшли тіло дитини у валізі: всі деталі і фото

Тіло дитини у валізі знайшли в Чернівцях (фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події.

За вказаним фактом слідчі Садгірського відділення поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 115 (Умисне вбивство) КК України.

У Чернівцях знайшли тіло дитини у валізі: всі деталі і фото

Тіло дитини у валізі знайшли в Чернівцях (фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Нагадаємо, нещодавно з'явилися нові обставини у справі вбивства поліцейськими п'ятирічного Кирила Тлявова в Переяслав-Хмельницькому Київської області.

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