Могла померти раніше: спливла несподівана інформація про Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк, актриса, яка вже кілька тижнів перебуває у важкому стані через онкологічне захворювання в одній з приватних клінік Москви, могла загинути під час народження своєї дочки. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Колишній чоловік Анастасії Заворотнюк, бізнесмен Дмитро Стрюков, розповів, що познайомився з актрисою випадково – вона ловила попутку, а він погодився підвезти. І хоча на той момент він був одружений, розлучитися з коханою він не зміг відразу після першої зустрічі.

Анастасія Заворотнюк (фото: facebook com/AZavorotnyuk)

"З Дімою у нас все дуже бурхливо розвивалося. Він миттєво прийняв рішення. І, напевно, воно було непростим для його сім'ї. Але стосунки у них і так були неважливі. Ми швидко одружилися", - Заворотнюк розповіла про другого чоловіка в одному з інтерв'ю.

У шлюбі з Стрюковим у Анастасії Заворотнюк народилася дочка Ганна і син Майкл. Дмитро розповів, що під час народження Ганни артистка ледь не загинула і лікарі вмовляли її не народжувати другу дитину.

Анастасія Заворотнюк (фото: facebook com/AZavorotnyuk)

"У неї вузький таз, вона худенька, богатирським здоров'ям не відрізнялася, лікарі скептично дивилися на Настю. При перших пологах вона мало не померла. Лікарі її відкачали", - розповів Стрюков.

Крім того, він розповів, що проблеми з нерухомістю у Заворотнюк були і раніше. Коли вони жили в США, він дав їй грошей на власний бізнес, і вона зайнялася нерухомістю. Вона купила два будинки, а потім мало не потрапила до в'язниці за підробку документів. За допомогою адвокатів Стрюков зміг її витягнути, але їм довелося виїхати з Америки.