Не могла чути його голос: дочка Кузьми Скрябіна вперше розповіла, як пережила горе

Дочка Кузьми Скрябіна Барбара розповіла про батька (колаж: РБК-Україна)

Єдина дочка Андрія Кузьменка Барбара каже, що їй все ще боляче через втрату батька

Дочка Андрія Кузьменка (Кузьми Скрябіна) вперше після смерті батька дала велике інтерв'ю. Зараз Марії-Барабарі 22 роки, вона закінчила Національний медичний університет імені А. А. Богомольця за напрямком дерматологія та вчиться в інтернатурі.

В інтерв'ю програмі "ЖВЛ" Барбара розповіла, як пережила смерть батька, познайомила з коханим чоловіком і розсекретила, чому зважилася на настільки ранній шлюб. Дівчина каже, що зважилася втілити в життя давню мрію батька - створити кав'ярню з круасанами. Стіни закладу прикрашені знімками Кузьми, а слоган закладу - "Місце щасливих людей" - взято з пісні Скрябіна.

Барбара каже, що тато завжди мріяв наприкінці своєї музичної кар'єри відкрити заклад, в якому він міг би спілкуватися з людьми.

Дівчина продовжує навчання в інтернатурі, а ось її чоловік Віктор вирішив присвятити себе бізнесу, залишивши намір стати хірургом. Перед тим, як одружитися, вони жили разом протягом двох років, а весілля намагались зіграти в 2019-му, щоб не переносити одруження на високосний рік.

Барбара каже, що дерматологом вирішила стати через власні проблеми зі шкірою. А ось батько був шокований, коли вона висловила намір присвятити себе медицині. З усім тим Кузьма сказав, що у всьому буде підтримувати доньку.

"Ми були дуже близькими. Весь час, коли він був вільний від зйомок і концертів, ми були разом. Ми дуже багато подорожували і час разом був завжди активним", - говорить Барбара.

Дочка Кузьми згадує, що він був найкращим батьком який тільки міг бути. День, коли батько загинув, Барбара майже не пам'ятає. Вона каже, що не очікувала, що смерть батька викличе таку скорботу в суспільстві.

"Я була довгий період часу в депресивному розладі. Я була на заспокійливих і транквілізаторах, тому багато чого не пам'ятаю", - зізналася Барбара, додавши, що в боротьбі з депресією їй допомогли фахівці.

Дівчина каже, що їй досі важко. Вона довгий час не могла навіть чути голос тата по радіо або в якому-небудь громадському місці.

Барбара сподівається, що батько нею буде пишатися.

Дочка Кузьми Скрябіна розповіла про те, як пережила смерть батька (відео: ЖВЛ)

Нагадаємо, Андрій Кузьменко трагічно загинув рано вранці 2 лютого 2015 року на 47-му році життя біля села Лозуватка Дніпропетровської області. Автомобіль музиканта зіткнувся з молоковозом, Кузьма загинув на місці.

22-річна Марія-Барбара - єдина дочка Кузьми і Світлани Бабійчук. Тато любив називати її Бусею, сама ж вона віддає перевагу імені Барбара. Дівчина наприкінці грудня 2019-го вийшла заміж за Віктора Тура. Він був тоді студентом, як і Барбара. Хлопець із заможної родини, його батько - голова сільради села Іванків Київської області.

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