Туристів в Карпатах просять заповнити онлайн-форму до походу в гори

Фото: рятувальники в Карпатах (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Рятувальники просять попереджати їх заздалегідь про походи в гори

Українських туристів в Карпатах просять попереджати рятувальників про заплановані походи в гори. Для цього достатньо заповнити онлайн-форму.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Facebook.

Зокрема, інформувати пошуково-рятувальні підрозділи ДСНС про запланований похід гірською місцевістю слід для спрощення можливих пошукових робіт, якщо туристи заблукають. Для цього можна скористатися онлайн-формою, і таку можливість надають управління ДСНС в чотирьох областях:

Нагадаємо, минулого тижня через негоду в Карпатах на горі Говерла застрягла група з 13 туристів, потрапивши під сильну зливу; серед них було шестеро дітей у віці від півтора до 12 років.

Протягом дня туристів евакуювали до урочища Козьмещик.

З сьогоднішнього дня "Укрзалізниця" запустила поїзд до Карпат за маршрутом Київ-Рахів. Зі столиці потяг відправляється по непарних днях, з Рахова - по парних. Квитки були у продажі вже з минулого тижня. Для посадки в поїзд необхідно одягти захисну маску, а також пройти температурний скринінг. Пасажирам рекомендується якомога менше пересуватися по вагонах.