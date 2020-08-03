ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Туристів в Карпатах просять заповнити онлайн-форму до походу в гори

Україна, Понеділок 03 серпня 2020 11:34
Туристів в Карпатах просять заповнити онлайн-форму до походу в гори
Фото: рятувальники в Карпатах (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: РБК-Україна

Рятувальники просять попереджати їх заздалегідь про походи в гори

Українських туристів в Карпатах просять попереджати рятувальників про заплановані походи в гори. Для цього достатньо заповнити онлайн-форму.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Facebook.

Зокрема, інформувати пошуково-рятувальні підрозділи ДСНС про запланований похід гірською місцевістю слід для спрощення можливих пошукових робіт, якщо туристи заблукають. Для цього можна скористатися онлайн-формою, і таку можливість надають управління ДСНС в чотирьох областях:

Нагадаємо, минулого тижня через негоду в Карпатах на горі Говерла застрягла група з 13 туристів, потрапивши під сильну зливу; серед них було шестеро дітей у віці від півтора до 12 років.

Протягом дня туристів евакуювали до урочища Козьмещик.

З сьогоднішнього дня "Укрзалізниця" запустила поїзд до Карпат за маршрутом Київ-Рахів. Зі столиці потяг відправляється по непарних днях, з Рахова - по парних. Квитки були у продажі вже з минулого тижня. Для посадки в поїзд необхідно одягти захисну маску, а також пройти температурний скринінг. Пасажирам рекомендується якомога менше пересуватися по вагонах.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України КарпатыДСНСГоры
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся