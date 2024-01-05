Могла в любой момент умереть: в Киеве у женщины обнаружили 12-сантиметровую кисту возле сердца

В Киеве у девушки случайно обнаружили большую 12-сентиметровую кисту в грудной клетке у сердца. Опасное новообразование могло убить пациентку в любую минуту.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени М.М. Амосова.

Как обнаружили образование

В частности, все началось с того, что девушки по имени Яна начал болеть желудок. Также была одышка даже при небольшой нагрузке, а еще кашель, однако она не придавала этому особого значения. Она тогда думала, что это осложнение после коронавируса, которым переболела в 2021 году.

Однако во время ультразвуковой диагностики в почке была обнаружена киста. Тогда она решила сделать компьютерную томографию брюшной полости. В это время и было обнаружено новообразование в средостенные.

Яна вспомнила, что причиной новообразования мог стать один несчастный случай из ее жизни. В пятилетнем возрасте она случайно, играя с детьми, выпала со второго этажа. К счастью, тяжелых травм удалось тогда избежать, а вот ушиб мог спровоцировать данную болезнь.

Как помогли девушке

После дополнительных исследований врачи мастерски провели лапароскопическую операцию и уже на 5 день Яну выписали домой.

Врачи отметили, что диагностика органов и систем организма выполняется на современном медицинском оборудовании. Приоритетными есть инструментальные исследования сердца и магистральных сосудов - МРТ-сердца, КТ-сердца, КТ-аортография.

В Киеве врачи обнаружили у женщины 12-сантиметровую кисту возле сердца (фото: facebook.com/Amosov.Institute)