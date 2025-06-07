На могиле Нины Матвиенко появился памятник: какая ошибка озадачила фанов (видео)

На могиле певицы Нины Матвиенко, которая умерла в 2023 году , установили памятник. Фаны артистки быстро начали обсуждать все детали и даже нашли, из-за чего возмутиться.

Могила Нины Матвиенко - какая она

Так, недавно памятник показал Митрополит Переяславский и Вишневский Александр Драбинко. В мае он посетил могилу певицы и совершил там заупокойную молитву.

Могила Нины Матвиенко (фото: facebook.com/oleksandr.drabinko)

До этого на могиле артистки был деревянный крест и ее большое фото. А сейчас там установили белый мраморный памятник со снимком Нины Митрофановны, на котором она еще молодая.

Каким был крест на могиле Матвиенко (скриншот)

А на днях могилу звезды показали еще и на видео. Благодаря этому внимательные фаны смогли рассмотреть все детали.

Почему сеть обсуждает памятник

В комментариях под видео появилось немало мнений. Кому-то памятник понравился, кто-то "не оценил" фото и весь дизайн, а еще юзеры заметили ошибку в надписи.

Дело в том, что на памятнике "выбиты" следующие даты рождения и смерти Матвиенко: 1947.10/X - 2023.8/VII. Певица действительно родилась 10 октября 1947 года. А вот умерла она, как сообщала ее дочь Антонина, 8 октября. А на памятнике же указан седьмой месяц - июль.

На могиле Матвиенко заметили ошибку (скриншот)

Поэтому юзеры пишут:

"Какая-то неправильная дата смерти, она умерла позже, потому что я маму похоронила, а через некоторое время она умерла"

"Вы правы, там, похоже, ошибка в месяце. Это уже не первая путаница с датами на могилах известных людей. У меня есть видео с захоронения Чапкиса, то там спутали и дату рождения, и дату смерти"

"Она же умерла как будто в октябре... Говорили, что не дожила до ДН несколько дней... Это надо исправить мастеру"

"Не понимаю, зачем делать фото на памятнике, когда она молодая такая была"

"С датой смерти непонятно, она же вроде 08.10 умерла, немного не дожила до Дня рождения, 10.10"

"Как по мне, фото должно немного больше должно быть, а то мрамора много, а фото маленькое"

"Памятник-то поставили, а хоть бы земли нанесли, цветочек посадили. По селам люди за могилками лучше ухаживают".

Но была не только критика. Фаны Матвиенко отметили, что памятник действительно выглядит сдержанно, но при этом "без лишнего пафоса".

Комментарии пользователей (скриншоты)