Могилевская перепела свой хит "Полюби меня такой" на украинском (видео)

Певица Наталья Могилевская адаптировала на украинском языке свою популярную песню "Полюби меня такой", выпущенную около 20 лет назад.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram музыкального обозревателя Романа Бутурлакина.

Точно неизвестно, планировала ли исполнительница заранее эту часть своего выступления, но перевод ее знаменитого хита стал неожиданностью для всех присутствующих.

Певица решила исполнить песню а капелла, аккомпанируя себе только на гитаре.

Могилевская присела рядом с гитаристом, который играл лишь несколько аккордов. Как призналась сама артистка, она обычно пишет свои песни по одной и той же схеме, используя один аккорд для построения мелодии.

Как только звезда начала исполнять переведенную версию песни, публика отреагировала бурными овациями и восторгом.

Новый вариант припева "Полюби меня такой" в украинском исполнении прозвучал по-новому, сохранив эмоциональную глубину оригинала, но получив свежий оттенок благодаря переводу и акустическому сопровождению:

Покохай мене таку, покохай мене таку,

Покохай мене таку, якою я є.

Отметим, что после начала полномасштабного вторжения Наталья Могилевская перевела на украинский еще одну песню. В 2023 году она презентовала обновленную версию хита "Любила", что стало продолжением ее стремления адаптировать творчество к новым реалиям и поддержать украинскую культуру.