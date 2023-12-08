Могилевская засветилась на прогулке с ребенком. Малыш называл ее мамой

В сети активно распространяется видео, где певица Наталья Могилевская гуляет вместе с ребенком. Автором ролика оказался украинский TikTok-блогер Gopatsa, утверждающий, что малыш называет исполнительницу мамой.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-страницу инфлюэнсера.
Ролик сделан недавно в Киеве на Осокорках. В нем улыбающаяся артистка идет с ребенком, которому на вид два-три года, в магазин.
Наталья Могилевская с ребенком (фото: скриншот с видео)
Блогер предположил, что Могилевская могла родить первенца до полномасштабного вторжения РФ.
"Могилевская родила! Откуда, вы спросите, такая информация? Я лично видел ее несколько раз с ребенком в одном из магазинов на Оскороках. Мне даже удалось снять видео. А недавно я услышал, что малыш зовет ее мамой. Ребенку с виду два-три годы. И судя по этому возрасту можно заключить, что Могилевская, вероятно, родила до полномасштабного вторжения", - поделился Gopatsa.
Пользователи сети считают, что это племянница Натальи. В одном из своих интервью знаменитость рассказывала, что ее сестра в начале полномасштабного вторжения находилась на последних месяцах беременности.
А некоторые поклонники певицы вообще вспомнили, как она когда-то говорила, что хочет усыновить ребенка, и, возможно, звезда уже это сделала.
Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
К слову, исполнительница была в браке дважды. Первый муж Натальи - бизнесмен Дмитрий Чалый. Пара развелась в 2005 году, через год после свадьбы.
В 2006 году Могилевская вышла замуж за предпринимателя Егора Долинина, с которым прожила пять лет.
Сейчас она проживает в своем загородном доме вместе с любимым по имени Валентин.
Известно, что пара знакома более 20 лет. Мужчине удалось покорить сердце артистки только после начала полномасштабной войны.