Могилевская засветилась на прогулке с ребенком. Малыш называл ее мамой

Что известно

Ролик сделан недавно в Киеве на Осокорках. В нем улыбающаяся артистка идет с ребенком, которому на вид два-три года, в магазин.

Наталья Могилевская с ребенком (фото: скриншот с видео)

Блогер предположил, что Могилевская могла родить первенца до полномасштабного вторжения РФ.

"Могилевская родила! Откуда, вы спросите, такая информация? Я лично видел ее несколько раз с ребенком в одном из магазинов на Оскороках. Мне даже удалось снять видео. А недавно я услышал, что малыш зовет ее мамой. Ребенку с виду два-три годы. И судя по этому возрасту можно заключить, что Могилевская, вероятно, родила до полномасштабного вторжения", - поделился Gopatsa.

Что об этом думают юзеры

Пользователи сети считают, что это племянница Натальи. В одном из своих интервью знаменитость рассказывала, что ее сестра в начале полномасштабного вторжения находилась на последних месяцах беременности.

А некоторые поклонники певицы вообще вспомнили, как она когда-то говорила, что хочет усыновить ребенка, и, возможно, звезда уже это сделала.

Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

На концерті вона розповідала, що у неї на початку війни сестра народила, може, то племінниця?

Вона казала колись, що планує взяти дитину з дитячого будинку і це зробить

Якщо це правда, то супер. Не потрібно лізти, якщо сама не розказує. Нехай будуть щасливі

Для чого вам правда? Головне, що мама щаслива від материнства!

Ну народила, і шо? Можливо вона не хоче виносити це в люди, особливо зараз

К слову, исполнительница была в браке дважды. Первый муж Натальи - бизнесмен Дмитрий Чалый. Пара развелась в 2005 году, через год после свадьбы.

В 2006 году Могилевская вышла замуж за предпринимателя Егора Долинина, с которым прожила пять лет.

Сейчас она проживает в своем загородном доме вместе с любимым по имени Валентин.

Известно, что пара знакома более 20 лет. Мужчине удалось покорить сердце артистки только после начала полномасштабной войны.