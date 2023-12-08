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Могилевська засвітилась на прогулянці з дитиною. Малюк називав її мамою

Наталія Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Автор: Іванна Пашкевич

У мережі активно шириться відео, в якому співачка Наталія Могилевська гуляє разом із дитиною. Автором ролику виявився український TikTok-блогер Gopatsa, який стверджує, що малюк називає виконавицю мамою.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok-сторінку інфлюенсера.

Що відомо

Ролик зроблений нещодавно у Києві на Осокорках. У ньому усміхнена артистка йде з дитиною, якій на вигляд два-три роки, до магазину.

Наталія Могилевська з дитиною (фото: скріншот з відео)

Блогер припустив, що Могилевська могла народити первістка до повномасштабного вторгнення.

"Могилевська народила! Звідки, ви запитаєте, така інформація? Я особисто бачив її декілька разів з дитиною в одному з магазинів на Оскороках. Мені навіть вдалося зняти відео. А нещодавно я почув, що малеча кличе її мамою. Дитині на вигляд два-три роки. І судячи з цього віку можна зробити висновок, що Могилевська, ймовірно, народила до повномасштабного вторгнення", - поділився Gopatsa.

 

Що про це думають юзери

Користувачі мережі вважають, що це племінниця Наталії. В одному зі своїх інтерв’ю знаменитість розповідала, що її сестра на початку повномасштабного вторгнення РФ перебувала на останніх місяцях вагітності.

А деякі прихильники співачки взагалі згадали, як вона колись казала, що хоче усиновити дитину, і, можливо, зірка вже це зробила.

Наталія Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

  • На концерті вона розповідала, що у неї на початку війни сестра народила, може, то племінниця?
  • Вона казала колись, що планує взяти дитину з дитячого будинку і це зробить
  • Якщо це правда, то супер. Не потрібно лізти, якщо сама не розказує. Нехай будуть щасливі
  • Для чого вам правда? Головне, що мама щаслива від материнства!
  • Ну народила, і шо? Можливо вона не хоче виносити це в люди, особливо зараз

До слова, виконавиця була у шлюбі двічі. Перший чоловік Наталії - бізнесмен Дмитро Чалий. Пара розлучилася у 2005 році, через рік після весілля.

У 2006-му Могилевська вийшла заміж за підприємця Єгора Долініна, з яким прожила п’ять років.

Зараз вона мешкає у своєму заміському будинку разом із коханим на ім'я Валентин.

Відомо, що пара знайома понад 20 років. Чоловікові вдалося підкорити серце артистки лише після початку повномасштабної війни.

Нещодавно Могилевська показала, як готується до можливих блекаутів.

Також українська акторка розповіла, що сталося з її 3-річним сином після хвороби.

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