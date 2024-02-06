Могилевская стала жертвой мошенников из-за "детского конкурса талантов": что известно

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнительницы.

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В своем блоге артистка рассказала, что на днях в соцсетях появилась информация, что она якобы участвует в каком-то детском конкурсе талантов, а именно - будет председателем жюри.

Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Организаторы-мошенники активно принимают заявки и делают это за финансовый взнос.

"Хочу сказать, что я не участвую в этом конкурсе. Вся достоверная информация только на моих официальных страницах", - подчеркнула Могилевская.

Наталья Могилевская стала жертвой шахраїв (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Также Наталья призвала поклонников не покупать медицинские препараты, которые рекламируют от ее имени.

"И, пожалуйста, не покупайте никаких медицинских препаратов, которые рекламируют от моего имени. Это тоже фейк!", - добавила знаменитость.