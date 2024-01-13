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Тяжелобольная Тышкевич стала жертвой мошенников: "Для них в аду должен быть котел"

Суббота 13 января 2024 10:45
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Тяжелобольная Тышкевич стала жертвой мошенников: "Для них в аду должен быть котел" Екатерина Тышкевич (фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych)
Автор: Иванна Пашкевич

Тяжелобольная актриса Екатерина Тышкевич, которая ранее впервые рассказала, из-за чего оказалась в реанимации, предупредила о мошенниках, которые собирают деньги ей на лечение.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram артистки.

Что известно

По словам знаменитости, мошенники создали ее фейковую страницу в TikTok, куда публикуют фото и видео Екатерины, в том числе под российскую музыку.

Тяжелобольная Тышкевич стала жертвой мошенников: &quot;Для них в аду должен быть котел&quot;

Екатерина Тишкевич предупредила о мошенниках (фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych)

Кроме того, они обманывают людей, собирая от имени Тишкевича деньги на ее восстановление после больницы.

Звезда "Ничто не случается дважды" узнала это от кого-то из своих друзей.

"Никакого сбора на лечение пока нет. Для этих людей в аду должен быть отдельный котел", - написала актриса.

Тяжелобольная Тышкевич стала жертвой мошенников: &quot;Для них в аду должен быть котел&quot;

Екатерина Тишкевич предупредила о мошенниках (фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych)

Отметим, что на фейковый TikTok-аккаунт уже успело подписаться 48 тыс. пользователей.

Напомним, в декабре актриса попала в реанимацию с тяжелой формой сепсиса.

Денег на ее лечение не хватало, поэтому семья Екатерины обратилась за помощью к украинцам.

Таким образом удалось собрать необходимую сумму, спасшую жизнь знаменитости.

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