Тяжелобольная Тышкевич стала жертвой мошенников: "Для них в аду должен быть котел"
Тяжелобольная актриса Екатерина Тышкевич, которая ранее впервые рассказала, из-за чего оказалась в реанимации, предупредила о мошенниках, которые собирают деньги ей на лечение.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram артистки.
Что известно
По словам знаменитости, мошенники создали ее фейковую страницу в TikTok, куда публикуют фото и видео Екатерины, в том числе под российскую музыку.
Екатерина Тишкевич предупредила о мошенниках (фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych)
Кроме того, они обманывают людей, собирая от имени Тишкевича деньги на ее восстановление после больницы.
Звезда "Ничто не случается дважды" узнала это от кого-то из своих друзей.
"Никакого сбора на лечение пока нет. Для этих людей в аду должен быть отдельный котел", - написала актриса.
Екатерина Тишкевич предупредила о мошенниках (фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych)
Отметим, что на фейковый TikTok-аккаунт уже успело подписаться 48 тыс. пользователей.
Напомним, в декабре актриса попала в реанимацию с тяжелой формой сепсиса.
Денег на ее лечение не хватало, поэтому семья Екатерины обратилась за помощью к украинцам.
Таким образом удалось собрать необходимую сумму, спасшую жизнь знаменитости.
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