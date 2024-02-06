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Могилевська стала жертвою шахраїв через "дитячий конкурс талантів": що відомо

Вівторок 06 лютого 2024 09:40
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Могилевська стала жертвою шахраїв через "дитячий конкурс талантів": що відомо Наталія Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська співачка Наталія Могилевська поскаржилася, що стала жертвою шахраїв.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавиці.

Деталі

У своєму блозі артистка розповіла що днями у соцмережах з’явилася інформація, що вона нібито бере участь в якомусь дитячому конкурсі талантів, а саме - буде головою журі.

Могилевська стала жертвою шахраїв через &quot;дитячий конкурс талантів&quot;: що відомо

Наталія Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Організатори-шахраї активно приймають заявки і роблять це за фінансовий внесок.

"Хочу сказати, що я не беру участі в цьому конкурсі. Уся достовірна інформація тільки на моїх офіційних сторінках", - наголосила Могилевська.

Могилевська стала жертвою шахраїв через &quot;дитячий конкурс талантів&quot;: що відомо

Наталія Могилевська стала жертвою шахраїв (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Також Наталія закликала прихильників не купувати медичні препарати, які рекламують від її імені.

"І, будь ласка, не купуйте жодних медичних препаратів, які рекламують від мого імені. Це теж фейк!", - додала знаменитість.

Нещодавно важкохвора Тишкевич поскаржилася на шахраїв.

Також Павло Зібров розсекретив розмір своєї пенсії.

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шахраї в Україні Наталя Могилевська звезды шоу-бизнеса
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