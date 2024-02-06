Могилевська стала жертвою шахраїв через "дитячий конкурс талантів": що відомо

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавиці.

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У своєму блозі артистка розповіла що днями у соцмережах з’явилася інформація, що вона нібито бере участь в якомусь дитячому конкурсі талантів, а саме - буде головою журі.

Наталія Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Організатори-шахраї активно приймають заявки і роблять це за фінансовий внесок.

"Хочу сказати, що я не беру участі в цьому конкурсі. Уся достовірна інформація тільки на моїх офіційних сторінках", - наголосила Могилевська.

Наталія Могилевська стала жертвою шахраїв (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Також Наталія закликала прихильників не купувати медичні препарати, які рекламують від її імені.

"І, будь ласка, не купуйте жодних медичних препаратів, які рекламують від мого імені. Це теж фейк!", - додала знаменитість.