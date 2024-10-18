"Мое и только мое". Известная певица призналась, почему скрывает мужа и чем он занимается

Актриса призналась, что не хочет обсуждать свою личную жизнь, ведь следует принципу "счастье любит тишину".

Однако недавно, во время празднования годовщины свадьбы, она была готова нарушить свои принципы и показать снимок мужа, с которым они знакомы уже более 26 лет. Однако вовремя передумала, поскольку его должность не позволяет это сделать.

Наталья Бучинская (фото: instagram.com/nataliabuchynska)

"У нас недавно была годовщина свадьбы и я так хотела запостить наше фото, хотя бы поздравить. А потом подумала, что мое и только мое. Но и мужу хотелось, чтобы я показывала. Но он у меня военный. Я не могу показывать", - рассказала Бучинская.

Однако в следующем году, отмечая 30-летие своей творческой карьеры, певица допускает, что, возможно, все-таки покажет своего непубличного мужа.

Тем временем Алексей Суханов решил устроить певице сюрприз, тайно пригласив ее мужа на интервью.

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"Вы сделали невозможное", - сказала Наталья, отметив, что это была ее маленькая мечта.

Во время интервью мужчина был повернут спиной к камере, поэтому зрители не смогли увидеть его лицо.

Напомним, в 2001 году Наталья вышла замуж за военнослужащего Александра Якушева, а уже в следующем году родила дочь Екатерину.

В начале полномасштабного вторжения возлюбленный артистки надел форму, взял оружие и пошел защищать Украину.

К слову, личная жизнь знаменитости всегда оставалась вне скандалов, что является редкостью для шоу-бизнеса.