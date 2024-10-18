"Моє і тільки моє". Відома співачка зізналася, чому приховує чоловіка та чим він займається

Актриса зізналася, що не хоче обговорювати своє особисте життя, адже слідує принципу "щастя любить тишу".

Проте нещодавно, під час святкування річниці весілля, вона була готова порушити свої принципи і показати знімок чоловіка, з яким вони знайомі вже понад 26 років. Однак вчасно передумала, оскільки його посада не дозволяє це зробити.

Наталія Бучинська (фото: instagram.com/nataliabuchynska)

"У нас нещодавно була річниця весілля й я так хотіла запостити наше фото, хоча б привітати. А потім подумала, що моє і тільки моє. Але й чоловікові хотілося, щоб я показувала. Але він у мене військовий. Я не можу показувати", - розповіла Бучинська.

Проте наступного року, відзначаючи 30-річчя своєї творчої кар'єри, співачка допускає, що, можливо, все-таки покаже свого непублічного чоловіка.

Тим часом Олексій Суханов вирішив влаштувати співачці сюрприз, таємно запросивши її чоловіка на інтерв'ю.

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"Ви зробили неможливе", - сказала Наталія, зазначивши, це була її маленька мрія.

Під час інтерв'ю її чоловік був повернутий спиною до камери, тому глядачі не змогли побачити його обличчя.

Нагадаємо, у 2001 році Наталія вийшла заміж за військовослужбовця Олександра Якушева, а вже наступного року народила дочку Катерину.

На початку повномасштабного вторгнення коханий артистки одягнув форму, взяв зброю і пішов захищати Україну.

До слова, особисте життя знаменитості завжди залишалося поза межами скандалів, що є рідкістю для шоу-бізнесу.