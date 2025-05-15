Модные тренды лета-2025: какие брюки заменят джинсы в этом сезоне

Прозрачные брюки

Лето 2025 года приносит немало неожиданных решений в женский гардероб, и один из самых обсуждаемых трендов - прозрачные брюки. Такие модели уже появились в коллекциях ведущих брендов и активно набирают популярность среди модниц в соцсетях.

Прозрачные ткани - органза, сетка, тюль или очень тонкий шифон - стали настоящим хитом. Брюки из таких материалов выглядят легко, сексуально и в то же время концептуально. Их носят поверх шорт, боди или даже купальников.



Трендовые брюки на лето (скриншот)

Классические брюки в мужском стиле

Прямой крой, сдержанная палитра, акцент на талии и четкая посадка - такие модели выглядят строго, уверенно и женственно. Стилистка отметила: брюки в мужском стиле - идеальная база для летнего гардероба 2025 года.

Их носят с классическими рубашками, кроп-топами, жилетами на голое тело или лаконичными футболками. В обуви - полная свобода: от лоферов и сандалий до кедов и босоножек на каблуке.



Классические брюки в трендах лета 2025 (скриншот)

Брюки в стиле "Аладдин"

Это трендовый фасон сезона лето 2025, который вернулся в моду с акцентом на комфорт, воздушность и этническую эстетику. Как правило, они имеют очень свободный крой, особенно в области бедер, а внизу манжеты.

Изготавливаются из легких, дышащих тканей: хлопок, вискоза, лен. Часто "аладдины" имеют драпировки, складки, низкую посадку или "спущенную" промежность. Носить их можно с топами и открытыми босоножками.



Брюки-"аладдины" (скриншот)

Белые брюки

В этом сезоне в моде легкость и светлые оттенки, поэтому не удивительно, что именно белые брюки стали одним из главных трендов лета 2025 года. Они снова вернулись в гардеробы модниц и уверенно удерживают позиции в streetstyle-хрониках.

Классические прямые, широкие палаццо, льняные, укороченные или со стрелками - белые брюки легко подойдут под любой образ: от делового до романтического или расслабленного кэжуал.



Белые брюки (скриншот)

Узкие брюки

Также в трендах на лето 2025 узкие брюки. Стилист подчеркнула, что это не "скинни", а именно модели прямого кроя. Подойдут они тем модницам, кто может похвастаться стройной фигурой.

Этот фасон подходит почти под все - от рубашек и топов до пиджаков оверсайз или лаконичных футболок. Их носят с балетками, лодочками, мюлями или сандалями на тонких ремешках.



Узкие брюки в тренде (скриншот)

Также в трендах брюки с отрезанной штаниной - это, по словам стилиста, микротренд. Но подойдет он только для смелых модниц, которые не боятся экспериментировать.

Еще один необычный вариант - с пришитым поясом.