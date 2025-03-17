Модные антитренды 2025: что надо немедленно выбросить из гардероба, чтобы не выглядеть устаревшей

По словам эксперта, в 2025 году на пике популярности остается качество, удобство и взвешенность в образе. Поэтому некоторые вещи, которые когда-то были на вершине модных тенденций, сегодня могут выглядеть неактуально и даже портить общее впечатление.

Что точно стоит выбросить из гардероба в 2025 году

Стилист советует попрощаться с несколькими устаревшими трендами.

Чрезмерная логомания

"Большие надписи и кричащие брендовые принты. Сейчас стильность - это о качестве и посадке, а не о том, чтобы на всей одежде было написано, сколько она стоит", - объясняет эксперт.

Ультраобтягивающий крой

"Очень узкие вещи, которые буквально "впиваются" в тело, выглядят уже неактуально. Это касается и лосин, которые носят как брюки - лучше отдать предпочтение более структурированным силуэтам", - комментирует Галина.

Синтетические блестящие ткани

"Еще один антитренд - это синтетические блестящие ткани, особенно дешевый сатин или глянцевый полиэстер. Они могут испортить даже хорошо продуманный образ, делая его визуально некачественным", - говорит фэшн-эксперт.

Чрезмерный блеск и стразы

Вещи, щедро украшенные искусственными камнями и стразами, особенно в повседневной одежде, потеряли свою актуальность. Лучше, по словам Галины, выбирать более сдержанные и элегантные детали.

Белые туфли

Хотя когда-то белые туфли были очень популярными, в 2025 году они могут выглядеть неуместно. Стилист рекомендует отдать предпочтение обуви нейтральных или пастельных оттенков.

Кислотные оттенки

Слишком яркие, "кислотные" цвета больше не в тренде. Современная мода тяготеет к естественным и приглушенным тонам, которые добавляют образу изысканности.

Какие вещи в гардеробе могут "удешевить" образ?

Эксперт также назвала несколько элементов, которые могут негативно повлиять на восприятие вашего стиля.

"Относительно вещей, которые могут "удешевить" образ, здесь все просто. Это слишком откровенная одежда без баланса: когда в одном образе одновременно и короткое платье, и глубокое декольте, и блестящий материал", - говорит она.

Важно соблюдать меру и создавать гармоничные образы.

Также не добавляет стиля, а наоборот, может негативно повлиять на ваш имидж, ношение поддельных брендовых аксессуаров или одежды.

"Инвестируйте в качественные вещи менее известных марок, которые подчеркнут ваш вкус", - советует эксперт.

Также стоит быть осторожными со слишком высокими каблуками плохого качества - они могут мгновенно сделать образ дешевле. В целом качественная и удобная обувь - залог стильного вида.

"Несмотря на внешнюю привлекательность, неудобная обувь может испортить ваше настроение и уверенность. Комфорт должен быть на первом месте, ведь он непосредственно влияет на вашу осанку и общий вид", - добавляет она.

Тренды 2025: на что обратить внимание

Денисюк также напомнила об актуальных трендах 2025 года, которые помогут выглядеть стильно и современно:

бохо-шик

асимметричные силуэты

максимализм в аксессуарах

спортивный шик.

"Современный стиль - это о взвешенности, балансе и качестве. Иногда лучше иметь меньше вещей, но каждая из них будет действительно стильная и универсальная", - подытожила стилист.

Вас может заинтересовать