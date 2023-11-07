Модельеры выпустили коллекцию одежды, которую создал искусственный интеллект: фото

В США модельеры начали выпускать одежду, которую они создали с помощью искусственного интеллекта. По словам экспертов, эти новейшие технологии позволят разрабатывать коллекции даже людям, не имеющим профильного образования.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию CNN .

Как выглядят коллекции, созданные ИИ

Португальские модельеры Хосе Сабрал и Матильда Мариано стали победителями конкурса, проведенного американским брендом Revolve. Каждый из них создал свои коллекции с помощью генераторов изображений с искусственным интеллектом Midjourney и Stable Diffusion.

Затем команда дизайнеров бренда Revolve в Лос-Анджелесе сшила одежду из этих коллекций.

Первый выпуск включает в себя 10-12 вещей от каждого из победителей. Некоторые вещи достаточно традиционны, например, красная мини-юбка или кожаный плащ фисташкового цвета. Однако другие вещи имеют довольно креативный дизайн - как темно-синяя блуза с блестками с атласными рукавами в стиле болеро.

Вот так выглядит одежда, созданная с помощью ИИ (фото: СNN)

"Технологии - это большое конкурентное преимущество для Revolve. Благодаря искусственному интеллекту мы можем получать новых дизайнеров, бренды и тенденции моды", - заявил соучредитель компании Майкл Менте.

Благодаря способности технологии ИИ быстро создавать высококачественные изображения, дизайн является именно той сферой, на которую он оказывает наибольшее влияние. Такие бренды, как Collina Strada и Heliot Emil, уже тестируют инструменты ИИ.

Эксперты считают, что технология может позволить людям, не имеющим образование в сфере моде, создавать инновационные дизайны.

Revolve сейчас готовятся к следующей неделе моды искусственного интеллекта, которая состоится в два этапа - первый пройдет с 16 по 19 ноября вместе с фестивалем PhotoVogue в Милане, второй - в Нью-Йорке с 30 ноября по 1 декабря.

Вот так выглядит одежда, созданная с помощью ИИ (фото: СNN)