Как носить большие сумки, которые стали трендом 2024 года

Большие сумки снова возвращаются в ряд трендов 2024 года. Поэтому следует подготовиться и понимать кому они действительно подходят.

О том, как носить большие сумки, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram -канал стилистки Элиз Ган "Кишеньковий стиліст".

Как носить большие сумки

В сумке большого размера точно можно с собой носить пол квартиры и брать все, что нужно и то, что, по вашему мнению, вам точно нужно.

Альтернатива и замена маленьким, незаметным сумочкам-кошелькам, обычно используемым больше как аксессуар, нежели как практичная вещь. Или как сумка для прогулки, где многое не понадобится.

Хотя довольно часто бывает, что женщины действительно носят с собой настолько многое, что маленькой сумкой не обойтись даже на прогулке или свидании.

Особенно актуальны такие сумки для тех, кто носит с собой ноутбук, косметическую, воду, еду и т.д. То есть, для деловой женщины, которая к тому же и следит за своим рационом, такая сумка просто спаситель, ведь поместится все, что нужно, да еще и останется место.

Как носить большие сумки (фото: pinterest.com)

Также тренд на большие сумки подходит для спортивного стиля, то есть, для тех женщин, которые вынуждены иметь в доступе много вещей и для мамочек, которые носят с собой не только свои вещи, но и кучу детских.

Этот тренд считается действительно крутым и удобным, потому что каждая из нас хотя бы один раз в жизни брала "все необходимое" и была бы рада носить это в красивой и удобной сумке, при этом знать, что это еще и стильно и модно.

Для любой женщины важно знать и чувствовать, что она выглядит прекрасно и все детали ее образа не мешают, а дополняют друг друга. К тому же сумка - это ключевой аксессуар, который способен изменить стиль полностью.

Поэтому милые женщины, все кто вынужден носить множество вещей с собой, будьте уверены - вы в тренде.

Как носить большие сумки (фото: pinterest.com)