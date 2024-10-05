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Jerry Heil появилась на обложке известного глянца: певица примерила эффектные образы

Суббота 05 октября 2024 13:15
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Jerry Heil появилась на обложке известного глянца: певица примерила эффектные образы Jerry Heil снялась для обложки индийского Hi Celeb Magazine (фото: instagram.com/thejerryheil)
Автор: Любовь Блажко

Украинская исполнительница Jerry Heil, которая недавно поразила важной музыкальной премьерой, появилась на обложке индийского глянца Hi Celeb Magazine.

В каких образах предстала певица и что известно о ее съемке, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram модного журнала.

Jerry Heil снялась для Hi Celeb Magazine

Так, звезда примеряла несколько образов. В одном из кадров она предстала в аутфите, состоявшем из серебристого топа с пайетками и асимметричного черного костюма. Наряд артистка подчеркнула объемно уложенными распущенными волосами, выразительным макияжем глаз и аксессуарами.

Jerry Heil появилась на обложке известного глянца: певица примерила эффектные образыJerry Heil появилась на обложке известного глянца: певица примерила эффектные образыJerry Heil появилась на обложке индийского журнала (фото: instagram.com/hicelebmagazine)

На других снимках Jerry Heil позировала в кожаной одежде: корсете и брюках. "Лук" завершили массивные аксессуары и яркий макияж.

Jerry Heil появилась на обложке известного глянца: певица примерила эффектные образыJerry Heil в кожаном аутфите (фото: instagram.com/hicelebmagazine)

В интервью глянцу певица рассказала о своем творческом пути, начиная с первых шагов на сцене до участия в "Евровидении 2024". Jerry также высказалась о своей новой песне.

"Процесс написания песен у меня всегда разный. Иногда в голову просто приходит какая-то случайная фраза. К примеру, несколько дней назад я заметила, что английская фраза "killing me" звучит похоже на украинское слово "килими", и создала песню, которая базируется на этой игре слов", - сказала она.

Jerry Heil появилась на обложке известного глянца: певица примерила эффектные образыJerry Heil показала смелый образ (фото: instagram.com/hicelebmagazine)

"Jerry Heil - украинская певица и песенница, ставшая выдающейся фигурой на музыкальной сцене страны. Она известна своим уникальным сочетанием поп-электроники и фолк-елементов. Ее музыка увлекает аудиторию как на внутреннем, так и на международном уровне", - отмечается в посте.

"Песни артистки часто затрагивают темы любви, потерь и общественных проблем, откликаясь на глубоком эмоциональном уровне у слушателей. Лирика Jerry характеризуется поэтической красотой и содержательными посланиями, вызывающими размышления. Ее самобытный голос в сочетании с невероятными мелодиями создает поистине незабываемые впечатления", - также говорится там.

Jerry Heil появилась на обложке известного глянца: певица примерила эффектные образыJerry Heil снялась для глянца (фото: instagram.com/hicelebmagazine)

К слову, недавно артистка сообщила, что стала членом Американской академии звукозаписи, получив право голосовать за лауреатов премии "Грэмми". Кроме этого, она имеет возможность номинировать себя на эту престижную награду, поэтому решила представить на рассмотрение премии свою композицию "All Eyes On Kids", посвященную теме похищения Россией украинских детей во время полномасштабной войны.

Jerry Heil появилась на обложке известного глянца: певица примерила эффектные образыодин из образов Jerry Heil (фото: instagram.com/hicelebmagazine)

Напомним, Jerry Heil начинала свой творческий путь с записи каверов на песни популярных артистов, а затем начала презентовать собственные хиты. Один из самых известных - "Охрана, отмена", вошедший в состав ее дебютного альбома "Я - Яна".

В этом году вместе с рэпершей alyona alyona Jerry Heil представляла Украину на международной песенной сцене "Евровидения-2024" в Мальме, где они заняли третье место с песней "Teresa Maria".

Ранее Jerry Heil и alyona alyona признались, как реагировали на хейт во время "Евровидения 2024".

Также Jerry Heil прокомментировала слухи о романе с участником "Евровидения 2024" от Швеции.

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