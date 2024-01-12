"Это все реально". Известная разведчица выступила за мобилизацию 100 тысяч украинок

Практически любая женщина может быть полезна в армии

"Давно хотела высказаться на тему усиления мобилизации из своей оптики. Как военная с четырехлетней выслугой, большинство которой прошли на ежедневных боевых выездах и выходах в разведывательной роте и взводе, я поддерживаю идею мобилизации женщин. Определенного количества, например 100 тысяч, в соответствии с потребностью армии. С отбором в соответствии с физическими способностями, желаниями и профессиональными навыками", - написала Черногуз.

Она добавляет, что практически каждая женщина способна стать отличным пилотом или штурманом дрона. А любая женщина, которая не боится крови, ответственна в обучении и умении заботиться о здоровье другого человека, и физически вынослива - способна быть боевым медиком.

"Женщины, которые ежедневно занимаются спортом, кросс-фитом, имеют навыки с работой с поднятием веса и опыт ходьбы с походным рюкзаком на длинные дистанции - при мотивации могут быть пехотинками и разведчицами. Это все реально. И таких женщин в Украине достаточно", - отметила разведчица.

По ее мнению, многие украинок не идут пока в армию не из-за страха боевых действий, а из-за страха столкнуться с обесценением мужчин и указаниями типа "баба, знай свое место".

"Считаю необходимым создание профильных чисто женских подразделений для выполнения боевых задач. Готова принять участие в формировании таких подразделений. А для тех женщин, кому "ок" проходить жесткую инициацию в преимущественно мужских боевых подразделениях - должна быть предоставлена возможность служить в смешанных подразделениях", - добавила Черногуз.

Ярина на задании (фото: Facebook/ Ярина Чорногуз)

Обязанность женщин защищать Родину должна быть прописана в законе

"Мне лично, даже противно, что обязанность женщин защищать Родину в силах обороны - не закрепленная законодательно на уровне с мужчинами. Если у тебя, как человека в войне с оккупантом нет равного права и обязанности с людьми другого пола пойти воевать, убивать и погибнуть за родную страну - то о какой настоящей свободе, равенстве полов и твоей полноценности может идти речь?" - написала разведчица.

Также Черногуз считает, что кроме базового курса молодого бойца с обучением стрельбы, женщинам также потребуется усиленный курс самообустройства условий в условиях поля: от спиливания деревьев, построения блиндажа, открытия цинков с бк разными средствами, изготовление перекрытия, разведение огня, заготовки дров, до элементарных навыков проведения электрики.

Украинок не мобилизуют, чтобы не подыгрывать российской пропаганде

При этом Черногуз отметила, что власти не хотят мобилизовать женщин, чтобы этим не воспользовалась сексистская патриархальная пропаганда России - "дескать, в Украине уже мужики, закончились, мобилизуют женщин".

"Но мобилизация мотивированных женщин произведет также и совершенно противоположный этой пропаганде эффект: о том, какая мы действительно мощная нация, если в ней воюют за государственность оба пола", - подчеркнула медик.

По ее словам, если не будет равенства в обязательной мобилизации - это приведет к ухудшению отношения к женщинам от мужчин после окончания войны.

Также Черногуз считает стереотипом то, что "мужчины лучше на поле боя".

"В современном же мире, женщины могут совмещать рождение и воспитание детей с военным делом. Или заниматься им вместо этого. Доказано большим количеством действующих женщин-военных и ветеранок. Многие из этих женщин уже отдали свою жизнь за Украину, пока многие мужчины так и не дошли до армии почти за 10 лет войны", - добавила разведчица.

Ярина во время пребывания на передовой (фото: Facebook/ Ярина Черногуз)

Какая реакция украинцев на пост Черногуз

На пост медика отреагировало много украинцев. Кто-то ее поддерживает, кто-то - нет.

Что пишут в комментариях:

согласна с вами, Ярина. И еще думаю о том, что в семье, где есть дети, далеко не всегда именно мужчина более способен воевать, а женщина - выгребать в тылу. И честно было бы выбирать кто какую роль берет

полностью поддерживаю. Вообще, закон о мобилизации требует существенных изменений

мнение, которое было озвучено и два года назад другими военнослужащими

категорически против. Остаюсь сторонником добровольного выбора для женщин (этот комментарий оставил мужчина)

Реакция пользователей соцсети на пост Ярины Черногуз (скриншот)

Что известно о Ярине Черногуз

Ярина Черногуз - поэтесса, волонтерка, морской пехотинец, военный медик, разведчица Вооруженных сил Украины. Сначала она служила парамедиком-волонтером на ротациях в медицинском добровольческом батальоне "Госпитальеры".

После того, как в 2020 году на передовой погиб ее любимый Николай Сорочук, она ушла на фронт по контракту и стала боевым медиком, а с 2021 года служит на передовой как боевой медик и разведчица.

Черногуз является участником многих акций протеста и языковых инициатив, в частности "Переходи на украинську", "Мовомарафон-25". В 2010-х годах она была активисткой Гражданского движения "Відчіч". Участвовала в Революции Достоинства.

28-летняя военная воспитывает малолетнюю дочь.

У Ярины четыре года военного опыта (фото: Facebook/ Ярина Черногуз)