Мобилизация в Украине: полковник объяснил, кого не могут отправить на фронт

Мобилизация в Украине продолжается - ее никто не отменял. Однако украинцам не следует верить во все то, что пишут в социальных сетях. В том числе и в то, что мужчин "вылавливают" на улицах и сразу же отправляют на передовую.
Об этом сообщил начальник Николаевского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки полковник Александр Червяков в комментарии АрмияInform.
По закону, напоминает офицер, военнообязанные должны выполнять правила военного учета.
"Мы призываем на военную службу по мобилизации только физически пригодных лиц, прошедших военно-врачебную комиссию. Во время отбора особое внимание уделяем состоянию здоровья и наличию боевого опыта", - говорит военный.
Уведомление мужчин о прибытии на призывные участки осуществляется через вручение повесток.
Червяков напоминает, что их могут вручать лично в руки в любом месте: на улице, на рабочем месте, по месту жительства и т. д.
В свою очередь заместитель начальника центра полковник Виктор Мамчур отмечает: вручение повестки - это не автоматический билет на войну, а прежде всего уточнение, обновление данных граждан.
"А еще должен повторить, что медицинское освидетельствование является обязательным, и без должной подготовки человека без опыта на фронт не отправят", - добавляет он.
Прохождение медкомиссии обязательно (фото: РБК-Украина)
Обо всем этом и многом другом представители ТЦК постоянно рассказывают людям на страницах социальных сетей, на брифингах, в центрах занятости.
Поэтому украинцам советуют доверять официальным источникам информации, а не публикациям в сомнительных сообществах в социальных сетях.
Напомним, на днях львовянина осудили за неявку в военкомат по повестке.
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