Львовянина осудили за неявку в военкомат по повестке: сколько ему "светит"
Во Львовской области признали виновным в уклонении от призыва мужчину, который не пришел в военкомат после вручения повестки. Ему объявили срок заключения, но освободили от отбывания наказания с годовым испытательным сроком.
Об этом сообщают на сайте ZAXID.NET
Детали дела
Львовянин, объявленный виновным, в сентябре 2022 года прошел медицинскую комиссию, по результатам которой он был признан годным. После этого мужчине вручили повестку, но в военкомат он уже не пришел.
В суде он сказал, что боялся идти служить по повестке, а также добавил, что в тот день он был в Волынской области на похоронах. При этом мужчина полностью признает свою вину.
Турковский районный суд Львовской области назначил обвиняемому три года лишения свободы, но освободил его от отбывания наказания с годовым испытательным сроком.
Этот приговор еще можно оспорить путем подачи апелляции.
Какое наказание предусмотрено за уклонение
После того как человек получил повестку, он обязан прийти в военкомат или ТЦК СП, чтобы обновить данные о себе. После этого может прийти повестка на прохождение медицинской комиссии, результаты которой покажут, можно ли направить человека на военную службу.
За неявку военнообязанный может получить штраф от 1 700 гривен до 3 400 гривен. А для должностных лиц штраф составляет от 3 400 гривен до 5 100 гривен.
А если повестка пришла уже вторая и все равно была проигнорирована, штраф повышается от 3 400 гривен до 5 100 гривен, или от 5 100 гривен до 8 500 гривен для должностных лиц.
Если вам пришла повестка третьего или четвертого типа (призыв в ВСУ и мобилизационное распоряжение), тогда уклоняющегося будет ждать уголовная ответственность.
Уклонение от призыва на службу в период военного времени карается лишением свободы от трех до пяти лет.
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