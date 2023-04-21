Мобілізація в Україні: полковник пояснив, кого не можуть відправити на фронт

Відразу на фронт нікого не відправляють

За законом, нагадує офіцер, військовозобов’язані особи мають виконувати правила військового обліку.

"Ми призиваємо на військову службу за мобілізацією лише фізично придатних осіб, які пройшли військово-лікарську комісію. Під час відбору особливу увагу приділяємо стану здоров’я та наявності бойового досвіду", - говорить військовий.

Оповіщення чоловіків про прибуття на призовні дільниці здійснюють через вручення повісток.

Червяков нагадує, що їх можуть вручати особисто в руки в будь-якому місці: на вулиці, на робочому місці, за місцем проживання тощо.

У свою чергу заступник начальника центру полковник Віктор Мамчур наголошує: вручення повістки - це не автоматичний квиток на війну, а насамперед уточнення, оновлення даних громадян.

"А ще маю повторити, що медичний огляд є обов’язковим, і без належної підготовки людину без досвіду на фронт не відправлять", - додає він.

Проходження медкомісії є обов'язковим (фото: РБК-Україна)

Про все це та багато іншого представники ТЦК постійно розповідають людям на сторінках соціальних мереж, на брифінгах, у центрах зайнятості.

Тому українцям радять довіряти офіційним джерелам інформації, а не публікаціям у сумнівних спільнотах в соціальних мережах.