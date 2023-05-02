Мобилизация в Украине: глава ТЦК рассказал, кого сразу отправляют на фронт

Кто едет на фронт сразу после получения повестки

По словам Павлова, сначала военнообязанных отправляют в учебные части. Однако не всех.

"Люди, которые служили и имеют опыт, отправляем уже в боевые воинские части, но люди, которые не служили, все попадают в учебные части", - говорит он.

Он добавляет, что боевая подготовка не обязательно производится именно в Украине.

"Есть, которые проходят у нас, есть, которые едут в другие страны: Польша, Германия, там проходят боевую подготовку", - отмечает военный.

Вся подготовка мобилизованных может занять от одного до трех месяцев, добавляет Сергей.

Что нужно брать в военкомат

Военнослужащий отмечает, что мобилизованному не нужно брать с собой форму или военное снаряжение. По его словам, все необходимое выдает военная часть.

"Когда у нас военнообязанный отправляется в воинскую часть или учебную часть, необходимо чтобы у него было во что переодеться: трусы, носки. А все остальное обеспечивает воинская часть. То есть и карематы, и вещевые мешки, и форму, и снаряжение, все военная часть, согласно нормам, военнослужащему выдается", - объяснил он.

Разрешено ли раздавать повестки в общественных местах

По словам главы ТЦК СП, в Законе Украины не указано никаких локаций, где издавать повестки запрещено.

"Если у меня выходят военнослужащие в город, заходим в магазины, смотрим людей, раздаем повестки, на вокзалах раздаем повестки, на блокпостах раздаем повестки. Патрулирование тоже, если мы видим, что идут подходящие люди, тоже останавливаем, спрашиваем, проверяем документы с полицией, если человек не был у нас, мы тоже даем им повестки", - рассказал Сергей Павлов.