Мобілізація в Україні: ухилянтів хочуть позбавляти громадянства

За ухилення від призову в Україні зараз можна отримати штраф у розмірі від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до 1 року – ст.337 КК України.

Для військовозобов'язаних та резервістів штрафи за ухилення від навчальних (спеціальних) зборів вищі – до 11900 Гривень або виправні роботи на строк до двох років.

За ухилення від призову на військову службу під час мобілізації встановлено покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 5 років – ст.336 КК України.

Що пропонують народні депутати

У новому законопроєкті № 7205 народні депутати пропонують посилити покарання для ухильників, які тікають від мобілізації за кордон. Зокрема, народні депутати пропонують таких громадян позбавляти громадянства.

Також під час воєнного стану пропонується позбавляти громадянства тих, хто виїхав до країни, яка здійснює військову агресію проти України. А ще військовозобов'язаних, які виїхали за межі країни та не повернулися протягом 30 днів (крім відряджень з метою виконання функцій/завдань від центральних органів влади).

Позбавити громадянства можуть і тих, хто через релігійні або інші переконання відмовилися письмово від призову на військову службу.

Як зазначає виконавчий директор Інституту законодавчих ідей Мартіна Богуславець у виданні LB.ua, відповідно до статті 25 Конституції України та Закону України" Про громадянство України", позбавлення громадянина України громадянства заборонено.

Також є нюанси з приводу такої процедури, оскільки порушуються права людини. За місяць війни примусово у РФ вивезли тисячі українців. А причиною від'їзду за кордон у багатьох українців могла стати важка хвороба або потреба в операції.